PODCAST CANLI YAYIN

TFF açıkladı! 2025 Süper Kupa finali nerede ve ne zaman oynanacak?

TFF, Süper Kupa'nın oynanacağı yerleri ve tarihlerini açıkladı. Yarı final karşılaşmaları 5 Ocak'ta Gaziantep Stadı'nda, 6 Ocak'ta da Yeni Adana Stadı'nda yapılacak. Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TFF açıkladı! 2025 Süper Kupa finali nerede ve ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Süper Kupa programını belirledi.

(AA)(AA)

Süper Kupa yarı final karşılaşmaları nerede ve ne zaman oynanacak?

TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada yarı final karşılaşmaları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü ise Yeni Adana Stadı'nda yapılacak. Organizasyonda final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Açıklamada, maçların saatlerinin daha sonra ilan edileceği aktarıldı.

(AA)(AA)

İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmişti. Eşleşmelerin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerin de katılacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek.

Milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor? İspanya, Bulgaristan milli maç tarihleriMilli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor? İspanya, Bulgaristan milli maç tarihleri
Milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor? İspanya, Bulgaristan milli maç tarihleri
Dursun Özbekten önemli açıklamalar: Hedefimiz Şampiyonlar Ligini almak!Dursun Özbekten önemli açıklamalar: Hedefimiz Şampiyonlar Ligini almak!
Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni almak!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Takasbank
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev
Son dakika: Muazzez Abacı hayatını kaybetti! Vefatında acı detay ortaya çıktı | Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
"Eko"sistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu bulundu | Başkan Erdoğan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştü
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı
Saraybosna Kuşatması’nın kanlı yüzü! Zengin turistler zevk için keskin nişancı olmuştu: İtalyan savcılar peşlerinde
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
Sucukta hile şoku! Tarım Bakanlığı 11 markayı ifşa etti: Baş, kalp, kanatlı eti... İçinde yok yok! İşte yeni tağşiş listesi
ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Pentagon’dan ayrı Tel Aviv’den ayrı cevap
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasısın"
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber'de açıkladı: 4 ihtimal var
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları