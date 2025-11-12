TFF açıkladı! 2025 Süper Kupa finali nerede ve ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Süper Kupa programını belirledi.

(AA) Süper Kupa yarı final karşılaşmaları nerede ve ne zaman oynanacak? TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada yarı final karşılaşmaları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü ise Yeni Adana Stadı'nda yapılacak. Organizasyonda final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Açıklamada, maçların saatlerinin daha sonra ilan edileceği aktarıldı.