Milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor? İspanya, Bulgaristan milli maç tarihleri

Milli maç arası devam ederken, Trendyol Süper Lig'in 13. haftası için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda zirve mücadelesi veren A Millî Takımımız, bu hafta Bulgaristan ve İspanya karşısında oynayacağı son karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Peki milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor?