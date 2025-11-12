PODCAST CANLI YAYIN

Milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor? İspanya, Bulgaristan milli maç tarihleri

Milli aranın yaklaşmasıyla birlikte gözler, FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nin 5. ve 6. maçlarına çevrildi. A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ve İspanya karşısında oynayacağı zorlu mücadelelere hazırlanırken, liglere verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig’in ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki milli ara ne zaman bitiyor?

Giriş Tarihi:
Milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor? İspanya, Bulgaristan milli maç tarihleri

Milli maç arası devam ederken, Trendyol Süper Lig'in 13. haftası için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda zirve mücadelesi veren A Millî Takımımız, bu hafta Bulgaristan ve İspanya karşısında oynayacağı son karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Peki milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

MİLLİ ARA NE ZAMAN SONA ERİYOR?
A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son sınavlarına hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, Bursa'da Bulgaristan'ı konuk ettikten sonra İspanya deplasmanında sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de milli araya, 9 Kasım Pazar günü oynanan maçlarla birlikte 12. hafta sonunda gidildi. Futbol hasreti ise uzun sürmeyecek; lig maratonu 22 Kasım'da Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak 13. hafta mücadelesiyle yeniden başlayacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

15 Kasım 2025 Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025 İspanya – Türkiye

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır
Takasbank
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
CANLI ANLATIM | 20 kahramanın şehadet haberi ailelerine verildi!
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
50 milyonluk hakem Nevzat Okat! Yurt dışındaki bahis siteleri de mercek altında
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkazda arama kurtarma ve kaza ekibi incelemelerine başladı
METEOROLOJİ SON DAKİKA | İstanbul'da yağış kuvvetlenecek! Sarı alarm verildi: Kar, kış, fırtına kapıda! Kaç gün sürecek?
İDDİANAME | "Eko"sistem haramı kurumsallaştırdı! "Parsadan Aykut" 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Florya'da organize haraç ağı
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
A.B.İ.’nin kısaltması açıklandı! Aile Bir İmtihandır seyirciyi ekran başına kilitleyecek
İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya'ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu'na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...
Kocaeli'de yangın faciasında 7 tutuklama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası jet temas! Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü... Peş peşe taziye mesajları
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"