Milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor? İspanya, Bulgaristan milli maç tarihleri

Milli maç arası devam ederken, Trendyol Süper Lig'in 13. haftası için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda zirve mücadelesi veren A Millî Takımımız, bu hafta Bulgaristan ve İspanya karşısında oynayacağı son karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Peki milli ara ne zaman, hangi tarihte bitiyor?
MİLLİ ARA NE ZAMAN SONA ERİYOR?
A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son sınavlarına hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, Bursa'da Bulgaristan'ı konuk ettikten sonra İspanya deplasmanında sahaya çıkacak.
Trendyol Süper Lig'de milli araya, 9 Kasım Pazar günü oynanan maçlarla birlikte 12. hafta sonunda gidildi. Futbol hasreti ise uzun sürmeyecek; lig maratonu 22 Kasım'da Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak 13. hafta mücadelesiyle yeniden başlayacak.
2025 MİLLİ MAÇ TARİHLERİ
15 Kasım 2025 Türkiye – Bulgaristan
18 Kasım 2025 İspanya – Türkiye