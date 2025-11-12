PODCAST CANLI YAYIN

PFDK'dan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı: Yargılama tedbirsiz devam edecek

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbirlerinin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam etmesine karar verildiğini bildirdi.

PFDK'dan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı: Yargılama tedbirsiz devam edecek

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbirlerinin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam etmesine karar verildiğini bildirdi.

Ersin Destanoğlu (AA)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 12.11.2025 tarih ve 26 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Karar verilmiştir."

PFDK’dan Ersin ve Necip kararı: Tedbirler kaldırıldı!

