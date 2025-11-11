PODCAST CANLI YAYIN

Necip Uysal'dan suç duyurusu

Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal, kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya gitti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Necip Uysal'dan suç duyurusu

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için sabahın çok erken saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Necip Uysal, kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Necip Uysal suç duyurusu için adliyede


TFF tarafından yapılan sevkler sonrası Necip Uysal şu açıklamayı yapmıştı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

Beşiktaş : Oyuncularımıza inancımız tamdırBeşiktaş : Oyuncularımıza inancımız tamdır
Beşiktaş : Oyuncularımıza inancımız tamdır

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek
Emekliye 39 bin 500 TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte kasım kampanyaları
D&R - E-TİCARET
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi! Gözler Bakan Bak ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nda
D&R
Trump ve Şara görüşmesi sonrası Şam'a yaptırımlar kaldırıldı | DEAŞ'a kontratak YPG'ye darbe! Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
İdefix
Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda bakanlardan üçlü zirve! 10 Mart Anlaşması ve SDG kararı
İstanbul’a şakır şakır yağmur geliyor! Balkan soğukları kapıda, Meteoroloji o saati işaret etti! Balıkesir, Antalya, İzmir...
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız oyuncu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
Call center dolandırıcıları “Cehennem Necati” bağlantılı çıktı
Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı
Manisa'daki ortaokuldan skandal görüntüler! Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da kafeye ziyaret! Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti
81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
Fenerbahçe'den Allard Lindhout için UEFA'ya başvuru
Hayalet 24'lü! ABD'nin Latin Amerika'daki gizli planı sızdı! Maduro'nun desteklediği örgüt de listede
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler "butlan" talep etti: Mevcut CHP şaibelerden arınmadan meşru olamaz