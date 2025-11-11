Lionel Messi: "Geri dönmek istiyorum"

Barcelona'ya geri dönme iddiaları gündemde olan ve geçen gün sürpriz biçimde Camp Nou'yu ziyaret eden Lionel Messi, Katalan gazetesi Sport'a açıklamalarda bulundu.
Messi, bir gün tekrar geri dönmek istediğini dile getirdi:
"Camp Nou'ya gitmeyi çok istiyorum, Barcelona'yı çok özlüyoruz, çocuklar ve eşim sürekli Barcelona'dan, oraya geri dönme fikrinden bahsediyorlar. Evimiz, her şeyimiz orada, bu yüzden istediğimiz şey bu. Camp Nou bittiğinde oraya dönmeyi çok istiyorum çünkü Paris'e gittiğimden beri Camp Nou'ya da dönmedim ve sonra Montjuic'e taşındılar.
Yeni stadyuma dönüp onu görmek garip olacak çünkü onu en son gördüğümden bu yana çok zaman geçti ve stadyum farklı olsa da, tüm o anıları yeniden yaşamak ve hatırlamak heyecan verici olacak."
