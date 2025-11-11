PODCAST CANLI YAYIN

Juventus'ta yeni CEO Comolli

Damien Comolli, Juventus'un yeni CEO'su oldu. 53 yaşındaki Fransız spor adamı, 2018-20 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı.

Giriş Tarihi:
Juventus'ta yeni CEO Comolli
İtalyan ekibi Juventus, Damien Comolli'yi üst yönetici (CEO) görevine getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Gianluca Ferrero başkanlığında toplanan yönetim kurulunun Comolli'yi üst yönetici olarak atadığı, genel müdürlük pozisyonunun ise kaldırıldığı kaydedildi.

53 yaşındaki Fransız spor adamı, 2018-20 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Başkan Erdoğan açıkladı: "Şehitlerimiz var"
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
D&R - E-TİCARET
Başkan Erdoğan'dan Medeniyetimizde Şehir ve Mekan programında CHP'ye tepki: Metropollerimiz fetret devri yaşıyor
D&R
Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler
İdefix
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB iddianamesine ilişkin açıklama! 402 şüpheli... Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu! Hangi suçlar işlendi?
Kastamonu'dan acı haber! Müge Anlı'da dikkat çeken detay | 5 yaşındaki Osman ve annesinin cansız bedeni bulundu
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıkladı: "Fidan dikme rekorunu bugün kıracağız"
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu!
Trump’ın MAGA kadınları: Botoks ve dolgu artık politik
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde "maaş" krizi: Personel kazan kaldırdı!
Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına bir kara para operasyonu daha: 335 milyon lira değerinde araç ve taşınmazlara el konuldu | Çok sayıda gözaltı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Yakında meyvesini verecek | "Cumhur İttifakı milletiğimizin parlayan geleceğidir"
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıkladı: Hak eden kazanacak!
Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı
Gözleri Karadeniz’de nefesleri kesecek evlilik teklifi: Azil’den Güneş’e unutulmaz sürpriz!