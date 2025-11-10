Karagümrük'ten bahis soruşturması için açıklama! "Masumiyet karinesi gözetilmeli"

TFF, profesyonel liglerde yürütülen kapsamlı bahis soruşturması sonucunda, 1'i Fatih Karagümrük altyapısından olmak üzere toplam 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Karagümrük Kulübü, konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 1'i altyapı oyuncumuz olmak üzere toplam 2 futbolcumuz ile birlikte toplam 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi yönünde alınan kararı kulüp olarak destekliyor ve bu kararın arkasında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Türk futbolunda başlatılan bu sürecin kararlılıkla, şeffaflıkla ve adalet ilkeleri doğrultusunda derinleştirilmesini; bu ihlallerde rolü bulunan tüm kişi ve kurumların eksiksiz şekilde tespit edilerek gerekli yaptırımlarla karşılaşmasını bekliyoruz. Bununla birlikte bu süreçte masumiyet karinesinin de gözetilmesinin ve hiçbir futbolcunun haksız isnatlarla karşı karşıya kalmamasının da gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kulübümüz, adil rekabetin, dürüstlüğün ve sportmenliğin korunması yönünde atılan her adımın arkasında durmaya devam edecektir."