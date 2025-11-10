PODCAST CANLI YAYIN

Karagümrük'ten bahis soruşturması için açıklama! "Masumiyet karinesi gözetilmeli"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında alınan kararları desteklediğini duyurdu. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen futbolcularla ilgili kararı “adalet ve şeffaflık adına önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

Giriş Tarihi:
Karagümrük'ten bahis soruşturması için açıklama! "Masumiyet karinesi gözetilmeli"

TFF, profesyonel liglerde yürütülen kapsamlı bahis soruşturması sonucunda, 1'i Fatih Karagümrük altyapısından olmak üzere toplam 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Karagümrük Kulübü, konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 1'i altyapı oyuncumuz olmak üzere toplam 2 futbolcumuz ile birlikte toplam 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi yönünde alınan kararı kulüp olarak destekliyor ve bu kararın arkasında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Türk futbolunda başlatılan bu sürecin kararlılıkla, şeffaflıkla ve adalet ilkeleri doğrultusunda derinleştirilmesini; bu ihlallerde rolü bulunan tüm kişi ve kurumların eksiksiz şekilde tespit edilerek gerekli yaptırımlarla karşılaşmasını bekliyoruz. Bununla birlikte bu süreçte masumiyet karinesinin de gözetilmesinin ve hiçbir futbolcunun haksız isnatlarla karşı karşıya kalmamasının da gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kulübümüz, adil rekabetin, dürüstlüğün ve sportmenliğin korunması yönünde atılan her adımın arkasında durmaya devam edecektir."

TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendiTFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Şam–Washington hattında tarihi temas: Şara Beyaz Saray’da! Görüşmesi sona erdi | Sezar yaptırımları askıya alındı
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
Türk Telekom
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
D&R
Futbola "temiz eller" operasyonunda 4 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
İdefix
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da kafeye ziyaret! Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti
81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Fenerbahçe'den Allard Lindhout için UEFA'ya başvuru
Hayalet 24'lü! ABD'nin Latin Amerika'daki gizli planı sızdı! Maduro'nun desteklediği örgüt de listede
Atatürk'ün vefatında 2 büyük muamma! 9'u 5 geçe mi öldü, zehirlendi mi? Baş şüpheli Hitler'in hekimi... Peki ya İsmet İnönü?
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler dilekçe verdi: Mevcut CHP şaibelerden arınmadıkça meşru bir zemin elde edemez
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Türkiye'de son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı!
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi