Fenerbahçe Beko - Maccabi Rapyd basket maçı canlı nasıl izlenir, hangi kanalda? Euroleague’de 10. hafta heyecanı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 10. hafta heyecanında Maccabi Rapyd ile kozlarını paylaşacak. Basketbolun Avrupa’daki en prestijli organizasyonunda sahne alacak sarı-lacivertliler, bu önemli karşılaşmada Almanya’nın Münih kentinde parkeye çıkacak. Peki Fenerbahçe Beko - Maccabi Rapyd basket maçı canlı nasıl izlenir, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Rapyd arasında oynanacak basketbol karşılaşması büyük heyecan yaratırken, bu önemli mücadelenin canlı yayın bilgileri de netlik kazandı. Peki Fenerbahçe Beko - Maccabi Rapyd maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi…

FENERBAHÇE BEKO – MACCABI RAPYD MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de 10. hafta heyecanı Almanya'da yaşanacak. Fenerbahçe Beko ile Maccabi Rapyd arasındaki karşılaşma, Münih'teki SAP Garden salonunda oynanacak. Zorlu mücadele 22.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA HEDEF GALİBİYET SERİSİ

Geride kalan 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, ligde 13. sırada yer alıyor. Rakibi Maccabi Rapyd ise aynı periyotta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi ve 19. sırada bulunuyor.

Valencia ve Real Madrid deplasmanlarında mağlup olan sarı-lacivertliler, sahasında LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup ederek kötü gidişi durdurmuştu. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip, Münih'teki bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

ÇİFT MAÇ HAFTASI DEVAM EDİYOR

EuroLeague'de çift maç haftasını geçiren Fenerbahçe Beko, Maccabi mücadelesinin ardından 13 Kasım Perşembe günü bir başka İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile yine Münih'te karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu yoğun takvimde üst üste galibiyetler alarak zirveye yeniden yaklaşmak istiyor.

