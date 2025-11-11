Fenerbahçe Beko - Maccabi Rapyd basket maçı canlı nasıl izlenir, hangi kanalda? Euroleague’de 10. hafta heyecanı

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Rapyd arasında oynanacak basketbol karşılaşması büyük heyecan yaratırken, bu önemli mücadelenin canlı yayın bilgileri de netlik kazandı. Peki Fenerbahçe Beko - Maccabi Rapyd maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi…

(Kaynak: AA) FENERBAHÇE BEKO – MACCABI RAPYD MAÇI NE ZAMAN? EuroLeague'de 10. hafta heyecanı Almanya'da yaşanacak. Fenerbahçe Beko ile Maccabi Rapyd arasındaki karşılaşma, Münih'teki SAP Garden salonunda oynanacak. Zorlu mücadele 22.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.