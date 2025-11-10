PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da çarpıcı gerçek

Trabzonspor, bu sezon yedek kulübesinden gelen oyunculardan istediği katkıyı alamıyor. 4-3 kazanılan Fatih Karagümrük mücadelesinde Danylo Sikan sonradan sahaya girip ağları sarsarken, Samsunspor sınavında da Zubkov asistle tabelanın değişmesine yardımcı oldu. Fatih Tekke'nin bu istatistikte geçen sezonki karnesi de bir hayli zayıf…

Trabzonspor son iki maçta 4 puan kaybederken zirve yarışında büyük yara aldı. Bu sezon oynanan karşılaşmalarda oyuna sonradan giren futbolcuların performansı eleştirilirken, teknik kadroya da tepkiler geldi.

Bordo-mavililer, oyuna sonradan dahil olan isimlerden beklediği katkıyı bir türlü alamadı. Teknik direktör Fatih Tekke, bu sezon 12 Süper Lig müsabakasında tam 55 kez değişiklik yaptı. Bu hamlelerinden ise sadece 1 gol, 1 asistlik performans elde edebildi.



GEÇEN SEZON SIFIR ÇEKMİŞTİ!

4-3 kazanılan Fatih Karagümrük mücadelesinde Danylo Sikan sonradan sahaya girip ağları sarsarken, Samsunspor sınavında da Zubkov asistle tabelanın değişmesine yardımcı oldu. Fatih Tekke'nin bu istatistikte geçen sezonki karnesi de bir hayli zayıf…

2024-25'te 11 lig maçında takımın başında yer alan 48 yaşındaki çalıştırıcı, yedek kulübesinden sıfır çekerek hiçbir katkı alamadı. Bu süreçte 49 değişiklik gerçekleştirirken, sonradan oyuna giren futbolcular skoru değiştirecek gol ya da asist bulamadı.

