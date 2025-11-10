Trabzonspor'da çarpıcı gerçek





GEÇEN SEZON SIFIR ÇEKMİŞTİ!



4-3 kazanılan Fatih Karagümrük mücadelesinde Danylo Sikan sonradan sahaya girip ağları sarsarken, Samsunspor sınavında da Zubkov asistle tabelanın değişmesine yardımcı oldu. Fatih Tekke'nin bu istatistikte geçen sezonki karnesi de bir hayli zayıf…



2024-25'te 11 lig maçında takımın başında yer alan 48 yaşındaki çalıştırıcı, yedek kulübesinden sıfır çekerek hiçbir katkı alamadı. Bu süreçte 49 değişiklik gerçekleştirirken, sonradan oyuna giren futbolcular skoru değiştirecek gol ya da asist bulamadı.