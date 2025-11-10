PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko'da sakatlık

Fenerbahçe Beko, oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrılar nedeniyle yapılan kontrollerde sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Beko'da sakatlık

Fenerbahçe Beko, oyuncusu Scottie Wilbekin'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Yapılan kontrollerde Wilbekin'in sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.



İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır.

Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
D&R
Atatürk'ün vefatında 2 büyük muamma! 9'u 5 geçe mi öldü, zehirlendi mi? Baş şüpheli Hitler'in hekimi... Peki ya İsmet İnönü?
İdefix
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler dilekçe verdi: Mevcut CHP şaibelerden arınmadıkça meşru bir zemin elde edemez
CANLI ANLATIM | Şam–Washington hattında tarihi temas: Şara Beyaz Saray’da! Kritik ziyaret öncesi Şara'ya flaş suikast iddiası!
Futbola "temiz eller" şart! 17'si hakem 19 kişiye tutuklama talebi | Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Türkiye'de son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı!
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"
Kar ve don alarmı verildi! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı: O illerde kış provası başlıyor! İstanbul, İzmir...
CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme
Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi
Galatasaray'ın Kocaelispor yenilgisi sonrası şok sözler! "Tembellik ve gevşeme"