Alperen ve Durant'tan toplam 54 sayı!

Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, 31 sayı kaydettiği gecede bitime 1 dakika 42 saniye kala attığı kritik basketle takımını yeniden öne geçirerek 122-115'lik Milwaukee Bucks galibiyetinin mimarı oldu.

Houston, iki gece önce San Antonio Spurs'e karşı aldığı 121-110'luk mağlubiyetin ardından üç maçlık deplasman serisini bu galibiyetle noktaladı. Son yedi maçının altısını kazanan Rockets, şimdi üç maçlık iç saha serisine dönüyor.



Durant, saha içinden 15'te 11 isabetle oynarken sezonun en yüksek asist sayısına ulaşarak maçı yedi asistle tamamladı. Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle yine çok yönlü bir performans sergiledi. Jabari Smith ve Reed Sheppard ise 16'şar sayıyla katkı verdi.

Milwaukee cephesinde Giannis Antetokounmpo 37 sayı ve 8 ribaund üretti ancak maçın son 89 saniyesinde serbest atış çizgisinde yalnızca 4'te 1 isabet bulabildi. Bucks genel olarak serbest atışlarda zorlandı ve 24 denemede 14 isabet kaydedebildi. Ryan Rollins ise Milwaukee adına 19 sayı attı.

