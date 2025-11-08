Atalanta'da Ademola Lookman krizi yeni boyut kazandı! Resmi açıklama yapıldı

Ademola Lookman (REUTERS)

JURIC'TEN AÇIKLAMA: "HER ŞEY KAPANDI GİTTİ"

Atalanta Teknik Direktörü Ivan Juric, Sassuolo maçı öncesi basın toplantısında Lookman hakkında konuştu: "Lookman dün antrenman yaptı ve Marsilya maçında yaşananlar kapandı gitti. Her zaman çok iyi çalışıyor. O maçta yaşananlar futbolda her zaman olabilir. Lookman sıra dışı bir futbolcu. Bazen bu tür olaylar insanları yakınlaştırabilir. Carnesecchi ile de benzer bir durum yaşamıştık ama şimdi her şey yolunda. Lookman, Marsilya maçında harika bir iş çıkardı."