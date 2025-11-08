Atalanta'da Ademola Lookman krizi yeni boyut kazandı! İ Resmi açıklama yapıldı

Atalanta'da sezon başında başlayan Ademola Lookman krizi, Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya deplasmanında yeniden gündeme geldi. Mücadelede oyundan çıkan Lookman'ın kolunu sıkıp kendine çeken Juric'in hareketi, büyük yankı uyandırdı.
Sansasyon yaratan bu görüntülerin ardından Lookman, sosyal medya hesaplarında Atalanta'yı takip etmeyi bıraktı ve kulüple ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı.
JURIC'TEN AÇIKLAMA: "HER ŞEY KAPANDI GİTTİ"
Atalanta Teknik Direktörü Ivan Juric, Sassuolo maçı öncesi basın toplantısında Lookman hakkında konuştu: "Lookman dün antrenman yaptı ve Marsilya maçında yaşananlar kapandı gitti. Her zaman çok iyi çalışıyor. O maçta yaşananlar futbolda her zaman olabilir. Lookman sıra dışı bir futbolcu. Bazen bu tür olaylar insanları yakınlaştırabilir. Carnesecchi ile de benzer bir durum yaşamıştık ama şimdi her şey yolunda. Lookman, Marsilya maçında harika bir iş çıkardı."
GALATASARAY İDDİASI
28 yaşındaki forvet, bu sezon Atalanta formasıyla 9 maçta 1 gol kaydetti. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lookman'ın takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Nijeryalı yıldızın, Galatasaray ile anıldığı ifade ediliyor.