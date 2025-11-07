PODCAST CANLI YAYIN

NBA Avrupa'da İstanbul takımı olacak

NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, NBA Avrupa projesinin Ekim 2027’de başlayacağını ve organizasyonda daimi olarak yer alacak 12 takımın şehirlerini duyurdu.

Giriş Tarihi:


İtalya basınında çıkan haberlere göre Aivazoglou, Milano'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, NBA Avrupa'da; Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), İstanbul (Türkiye) ve Atina (Yunanistan) olmak üzere 12 şehirden birer takımın kalıcı olarak yer alacağını belirtti.

ORGANİZASYON 2027'DE BAŞLAYACAK

Aivazoglou, NBA Avrupa organizasyonunun Ekim 2027'de başlamasının planlandığını aktardı.

NBA AVRUPA 16 TAKIMDAN OLUŞACAK

NBA Avrupa'nın, 12'si kalıcı ve 4'ü sportif başarıya dayalı olmak üzere toplam 16 takımdan oluşması bekleniyor.

