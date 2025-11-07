NBA Avrupa'da İstanbul takımı olacak

İtalya basınında çıkan haberlere göre Aivazoglou, Milano'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, NBA Avrupa'da; Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), İstanbul (Türkiye) ve Atina (Yunanistan) olmak üzere 12 şehirden birer takımın kalıcı olarak yer alacağını belirtti.

ORGANİZASYON 2027'DE BAŞLAYACAK

Aivazoglou, NBA Avrupa organizasyonunun Ekim 2027'de başlamasının planlandığını aktardı.

NBA AVRUPA 16 TAKIMDAN OLUŞACAK

NBA Avrupa'nın, 12'si kalıcı ve 4'ü sportif başarıya dayalı olmak üzere toplam 16 takımdan oluşması bekleniyor.