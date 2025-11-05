Tedesco'dan sihirli dokunuşlar!





Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran, Benfica maçında sakatlanmış ve uzun bir tedavi süreci sonrası Stuttgart maçında (4 dakika) geri dönmüştü. Fizik olarak tam hazır olmayan ve hamle oyuncusu olarak görülen 22 yaşındaki forvete Beşiktaş derbisi öncesinde yedek başlayacağı açık açık anlatıldı. Derbide sonradan oyuna girerken de Tedesco, önde baskı yapmasını ve rakibi hataya zorlamasını istedi. Duran da hocasının talimatını yerine getirip Emirhan'dan topu kaparak harika bir gole imzasını atmıştı. Özetle Tedesco'nun özel dokunuşu bir sonuç daha verdi.



Tedesco'nun forma adaletine Sebastian Szymanski de iyi bir örnek. Jose Mourinho döneminde "prens" yakıştırması yapılan Polonyalı oyuncu İtalyan teknik adam idaresinde son üç maça yedek başladı ve hamle oyuncusu oldu. Tedesco, taraftarın da hedefi olan Szymanski'yi yeniden kazanma yoluna gidecek.



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Marco Asensio, 'marka' bir futbolcu olduğunu son üç maçta tabela yaparak gösterdi. İspanyol orta saha ligde Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında birer gol atarken Gaziantep FK maçında da asist yapmıştı. Asensio, 1-1'lik Kasımpaşa mücadelesinde de puanı getiren isimdi.