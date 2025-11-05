Tedesco'dan sihirli dokunuşlar!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun forma adaletine güven var. İlk dönemlerinde sürekli bir arayış içinde olan ve az çok sistemini oturtan İtalyan teknik adam hem oyun anlayışı hem de kadro tercihiyle alkış alıyor.

Fenerbahçe'de sadece yönetim değil teknik ekip de değişti. Jose Mourinho ve Ali Koç sonrası Domenico Tedesco ve Sadettin Saran ile yeni sayfa açıldı.Önceki döneme göre daha çok 'iletişimin' ve 'özel dokunuş'un ön plana çıkarıldığı sürekli mental yüklemenin yapıldığı sarı lacivertlilerde pozitif sonuç alındı.

En son Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atan Jhon Duran'ın kazanımında Tedesco'nun önemli payı vardı. İtalyan teknik adamın hem hafta içinde hem de maça girerken Duran ile yaptığı motivasyonun çok olumlu sonuç verdiği belirtildi.



Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran, Benfica maçında sakatlanmış ve uzun bir tedavi süreci sonrası Stuttgart maçında (4 dakika) geri dönmüştü. Fizik olarak tam hazır olmayan ve hamle oyuncusu olarak görülen 22 yaşındaki forvete Beşiktaş derbisi öncesinde yedek başlayacağı açık açık anlatıldı. Derbide sonradan oyuna girerken de Tedesco, önde baskı yapmasını ve rakibi hataya zorlamasını istedi. Duran da hocasının talimatını yerine getirip Emirhan'dan topu kaparak harika bir gole imzasını atmıştı. Özetle Tedesco'nun özel dokunuşu bir sonuç daha verdi.

Tedesco'nun forma adaletine Sebastian Szymanski de iyi bir örnek. Jose Mourinho döneminde "prens" yakıştırması yapılan Polonyalı oyuncu İtalyan teknik adam idaresinde son üç maça yedek başladı ve hamle oyuncusu oldu. Tedesco, taraftarın da hedefi olan Szymanski'yi yeniden kazanma yoluna gidecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Marco Asensio, 'marka' bir futbolcu olduğunu son üç maçta tabela yaparak gösterdi. İspanyol orta saha ligde Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında birer gol atarken Gaziantep FK maçında da asist yapmıştı. Asensio, 1-1'lik Kasımpaşa mücadelesinde de puanı getiren isimdi.

