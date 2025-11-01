Maça hızlı başlayan Brighton, 11. dakikada Danny Welbeck'in golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

DİEGO GOMEZ ŞOV

İkinci yarıda tempoyu artıran ev sahibi ekipte Diego Gomez sahne aldı. 64. ve 70. dakikalarda üst üste iki kez ağları sarsan genç oyuncu, skoru 3-0'a getirerek takımını rahat nefes aldırdı.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA

Brighton'ın milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve istikrarlı performansını sürdürdü.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Brighton puanını 15'e yükseltti. Leeds United ise 11 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Premier Lig'in 11. haftasında Brighton, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Leeds United ise Nottingham Forest'a konuk olacak.