Galatasaray'a Wilfried Singo müjdesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Galatasaray, kritik derbinin hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetiminde yapılan son idman tempolu geçerken, sarı-kırmızılılar mücadeleye tam konsantrasyonla hazırlandı.

Galatasaray'da derbi öncesi sevindirici bir gelişme yaşandı. Sakatlığını atlatmaya çalışan Wilfried Singo, Trabzonspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Fildişili savunmacının idmana katılması teknik heyet ve taraftarları sevindirdi.

KARAR MAÇ SAATİNDE

Singo'nun geniş kadroya alınması beklenirken, yıldız oyuncunun sahada olup olmayacağına maç saatinde karar verilecek. Galatasaray teknik ekibi, oyuncuyu riske atmamak adına son kontrolleri mücadele günü gerçekleştirecek.

