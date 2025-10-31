Galatasaray'a Wilfried Singo müjdesi

Galatasaray'da derbi öncesi sevindirici bir gelişme yaşandı. Sakatlığını atlatmaya çalışan Wilfried Singo, Trabzonspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Fildişili savunmacının idmana katılması teknik heyet ve taraftarları sevindirdi.

KARAR MAÇ SAATİNDE

Singo'nun geniş kadroya alınması beklenirken, yıldız oyuncunun sahada olup olmayacağına maç saatinde karar verilecek. Galatasaray teknik ekibi, oyuncuyu riske atmamak adına son kontrolleri mücadele günü gerçekleştirecek.