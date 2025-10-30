PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko'nun maçları Münih'e alındı

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv ile oynayacağı karşılaşmaların yerleri değiştirildi. Sarı-lacivertli kulüp, her iki maçın da güvenlik gerekçeleriyle farklı bir şehirde oynanacağını duyurdu.




Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv ve 13 Kasım Perşembe günü Hapoel IBI Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması planlanan EuroLeague 10. ve 11. hafta müsabakalarının Münih'e alındığı bildirildi.

Kararın, yetkili mercilerin aldığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda verildiği belirtildi. Buna göre maçlar, Almanya'nın Münih kentindeki SAP Garden salonunda gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken EuroLeague 10. ve 11. hafta müsabakaları, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede, taraftarlarımızın katılımına açık olacak şekilde oynanacaktır.

Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde;

Müsabakalara, yerel otoriteler tarafından bu müsabakaların oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşılayabilen Almanya'nın Münih şehrindeki SAP Garden'ın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.

Müsabakaların başlama saati, bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirmeler resmi internet sitemizden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.


