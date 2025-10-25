Trabzonspor'da Okay Yokuşlu problemi! Kadrodan çıkarıldı

Karşılaşma öncesi yapılan ısınma çalışmalarında yer alan Okay Yokuşlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun yedek kulübesinde başlayacağı açıklandı. Ancak ısınma sırasında ağrı hisseden Okay, teknik ekibin kararıyla kadrodan çıkarıldı.

CİHAN ÇANAK KADROYA DAHİL EDİLDİ

Okay Yokuşlu'nun sakatlığı sonrası genç oyuncu Cihan Çanak, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor cephesinde yaşanan bu son dakika gelişmesi, maç öncesi planlarda değişikliğe neden oldu. Bordo-mavililer, Eyüpspor karşısında kadroda zorunlu revizyona gitti.