Karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanan Kevin De Bruyne, yerini genç orta saha Elmas'a bırakmak zorunda kaldı.

Maça etkili başlayan Napoli , 20. dakikada kazandığı penaltıyı Kevin De Bruyne ile gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. Hücumda yüksek tempoyu sürdüren ev sahibi, 34. dakikada Scott McTominay'in ceza sahası dışından attığı şık golle farkı ikiye çıkardı.

Ancak maçı bırakmayan Napoli , 82. dakikada Zambo Anguissa'nın ceza sahası içindeki vuruşuyla farkı yeniden ikiye çıkardı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İkinci yarıda Inter oyuna denge getirmeye çalıştı. 64. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Milli yıldız, 73. dakikaya kadar sahada kaldı ve performansıyla takdir topladı.

Kevin De Bruyne'nin yaşadığı sakatlık sonrasındaki üzüntüsü (AP)

DE BRUYNE SAKATLANDI

Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, karşılaşmanın 37. dakikasında kasık bölgesinde yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

PUAN DURUMU VE SON DURUM

Bu galibiyetle birlikte Napoli puanını 18'e yükseltti ve Serie A'da liderliğe oturdu.

Inter, 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sahadan mağlubiyetle ayrılarak 15 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Inter ise sahasında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.