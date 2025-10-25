PODCAST CANLI YAYIN

İtalya Serie A’nın 8. haftasında futbolseverler dev bir karşılaşmaya tanıklık etti. Napoli, sahasında Inter’i konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip güçlü rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek haftayı lider tamamladı.

Maça etkili başlayan Napoli, 20. dakikada kazandığı penaltıyı Kevin De Bruyne ile gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. Hücumda yüksek tempoyu sürdüren ev sahibi, 34. dakikada Scott McTominay'in ceza sahası dışından attığı şık golle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanan Kevin De Bruyne, yerini genç orta saha Elmas'a bırakmak zorunda kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTIDAN AĞLARI SALLADI

İkinci yarıda Inter oyuna denge getirmeye çalıştı. 64. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Milli yıldız, 73. dakikaya kadar sahada kaldı ve performansıyla takdir topladı.

Ancak maçı bırakmayan Napoli, 82. dakikada Zambo Anguissa'nın ceza sahası içindeki vuruşuyla farkı yeniden ikiye çıkardı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

DE BRUYNE SAKATLANDI

Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, karşılaşmanın 37. dakikasında kasık bölgesinde yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

PUAN DURUMU VE SON DURUM

Bu galibiyetle birlikte Napoli puanını 18'e yükseltti ve Serie A'da liderliğe oturdu.
Inter, 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sahadan mağlubiyetle ayrılarak 15 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Inter ise sahasında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

