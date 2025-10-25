Maçın büyük bölümünde gol sesi çıkmazken, Dortmund galibiyete uzatma dakikalarında ulaştı. 90+6. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Maximilian Beier, düzgün bir vuruşla ağları havalandırarak takımına üç puanı kazandırdı.

Borussia Dortmund 3 puanın sahibi oldu (REUTERS)

CENK ÖZKAÇAR SAHADA

Köln'de forma giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, maça ilk 11'de başladı ve 55 dakika sahada kaldı. Savunmada etkili bir performans sergileyen Özkacar, yerini ikinci yarıda Jonas Hector'a bıraktı.