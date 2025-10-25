Maçın büyük bölümünde gol sesi çıkmazken, Dortmund galibiyete uzatma dakikalarında ulaştı. 90+6. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Maximilian Beier, düzgün bir vuruşla ağları havalandırarak takımına üç puanı kazandırdı.
CENK ÖZKAÇAR SAHADA
Köln'de forma giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, maça ilk 11'de başladı ve 55 dakika sahada kaldı. Savunmada etkili bir performans sergileyen Özkacar, yerini ikinci yarıda Jonas Hector'a bıraktı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu galibiyetle birlikte Borussia Dortmund puanını 17'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Köln ise aldığı mağlubiyetin ardından 11 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Köln ise sahasında Hamburg'u ağırlayacak.
Westfalen Stadı'ndaki mücadele, Dortmund taraftarına son dakikada gelen galibiyetle büyük sevinç yaşattı.