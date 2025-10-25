PODCAST CANLI YAYIN

Son nefeste galibiyet! Borussia Dortmund - Köln: 1-0 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga’nın 8. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Köln’ü konuk etti. Westfalen Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın büyük bölümünde gol sesi çıkmazken, Dortmund galibiyete uzatma dakikalarında ulaştı. 90+6. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Maximilian Beier, düzgün bir vuruşla ağları havalandırarak takımına üç puanı kazandırdı.

Borussia Dortmund 3 puanın sahibi oldu (REUTERS)Borussia Dortmund 3 puanın sahibi oldu (REUTERS)

CENK ÖZKAÇAR SAHADA

Köln'de forma giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, maça ilk 11'de başladı ve 55 dakika sahada kaldı. Savunmada etkili bir performans sergileyen Özkacar, yerini ikinci yarıda Jonas Hector'a bıraktı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu galibiyetle birlikte Borussia Dortmund puanını 17'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Köln ise aldığı mağlubiyetin ardından 11 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Köln ise sahasında Hamburg'u ağırlayacak.

Westfalen Stadı'ndaki mücadele, Dortmund taraftarına son dakikada gelen galibiyetle büyük sevinç yaşattı.

