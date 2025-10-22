Tedesco'nun Stuttgart planı





Sarı-lacivertli futbolcular, Tedesco'nun talimatlarıyla maça kontrollü bir oyunla başlayacak.



Rakibin presini kırıp onları ikinci bölgede karşılayacak olan Fenerbahçe'de atılan uzun paslarla Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En Nesyri topla buluşacak.



İtalyan teknik adam, bu taktikle galip gelmeyi hedefliyor.