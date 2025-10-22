Tedesco'nun Stuttgart planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart maçının oyun planını belirledi.
Avrupa Ligi'nde perşembe günü seyircisinin önünde karşılaşacağı Alman ekip karşısında 3 puan isteyen Tedesco, taktik tahtasına "Kontrollü oyun ve hızlı hücum" başlıkları attı.
Sarı-lacivertli futbolcular, Tedesco'nun talimatlarıyla maça kontrollü bir oyunla başlayacak.
Rakibin presini kırıp onları ikinci bölgede karşılayacak olan Fenerbahçe'de atılan uzun paslarla Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En Nesyri topla buluşacak.
İtalyan teknik adam, bu taktikle galip gelmeyi hedefliyor.