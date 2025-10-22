PODCAST CANLI YAYIN

Tedesco'nun Stuttgart planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Stuttgart maçı taktiği belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Tedesco'nun Stuttgart planı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart maçının oyun planını belirledi.

Avrupa Ligi'nde perşembe günü seyircisinin önünde karşılaşacağı Alman ekip karşısında 3 puan isteyen Tedesco, taktik tahtasına "Kontrollü oyun ve hızlı hücum" başlıkları attı.



Sarı-lacivertli futbolcular, Tedesco'nun talimatlarıyla maça kontrollü bir oyunla başlayacak.

Rakibin presini kırıp onları ikinci bölgede karşılayacak olan Fenerbahçe'de atılan uzun paslarla Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En Nesyri topla buluşacak.

İtalyan teknik adam, bu taktikle galip gelmeyi hedefliyor.

Fenerbahçede Danimarkalı hakemFenerbahçede Danimarkalı hakem
Fenerbahçe'de Danimarkalı hakem

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
İdefix
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ikinci durağı Katar
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Balkanlardan karambol etkisi geliyor! Meteoroloji’den uyarı: Fırtına ve kar karışımlı yağışlar kapıda! Muğla, İstanbul...
Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?
TSK’nın Lübnan Suriye ve Irak'taki görev süresi uzatıldı!
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin tarih veremedi Beyaz Saray'dan net açıklama geldi
Cezaevi firarisi Mustafa Emlik 2 kişiyi öldürdü 7 kişiyi yaraladı: Hedefi platonik aşkı Ayşegül Can çıktı
Gündem Gazze | MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Hamas üyeleri ile bir arada!
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü