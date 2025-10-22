PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin en büyük kozu: Kadıköy!

Stuttgart maçı öncesi Fenerbahçe yine taraftarlarından destek alacak. Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmada Kadıköy'de tribünler kapalı gişe olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart karşısında önemli bir 90 dakikaya çıkacak Fenerbahçe'de yine en büyük koz tribünler olacak.

Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu seçildiğinden bu yana taraftar gruplarıyla hep iletişim halinde olan sarı-lacivertliler, Stuttgart maçında da tribünlere çok güveniyor.



MUHTEŞEM BİR ATMOSFER BEKLENİYOR

Kadıköy'de bir kez daha muhteşem bir atmosferin olması bekleniyor. Çıkarılan ek kombineler kısa sürede tükenirken yarın akşamki müsabakanın yine kapalı gişe olacağı belirtildi.

İÇ SAHADA YENİLGİ YOK

Fenerbahçe taraftarının gücüyle bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçta hiç yenilmedi, 2 beraberlik 6 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'de Danimarkalı hakem

