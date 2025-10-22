Fenerbahçe'nin en büyük kozu: Kadıköy!

UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart karşısında önemli bir 90 dakikaya çıkacak Fenerbahçe'de yine en büyük koz tribünler olacak.



Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu seçildiğinden bu yana taraftar gruplarıyla hep iletişim halinde olan sarı-lacivertliler, Stuttgart maçında da tribünlere çok güveniyor.