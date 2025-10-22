Okan Buruk'tan tepkilere yanıt! "İyi günde kötü günde"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okan Buruk, galibiyetin takımın oyun planına olan inancının bir sonucu olduğunu vurguladı.
İşte Buruk'un sözleri;
"Yaptığımız planlar ve düşünceler rakiple eşleşti. İlk yarı çok daha diri ve agresiftik. İki gol attık, pozisyonlara girdik. Daha çok gol de bulabilirdik. İkinci yarı rakibin hamleleri ve bizim yorgunluğumuzla biraz daha oyun değişti. Maçın sonunda baktığımızda istediğimiz 3 puanı iyi bir oyunla aldık. Hücum istatistiklerimiz bir Şampiyonlar Ligi maçı için yüksek rakamlar."
TEPKİ GÖREN İSİMLER İÇİN MESAJ
Galatasaray teknik direktörü sözlerinin devamında; "Bizi de zorlayan iyi oynayan bir takımdı. Buradan daha faklı skorla da çıkabilirdik. Aslında her golün çok önemi var. İnşallah bundan sonraki maçlara. Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Şunu da hatırlatmam lazım: Oyuna giren çıkan bütün oyuncularımın gerçekten çok desteğe ihtiyaçları oluyor. Onları iyi günde kötü günde destekleyelim." ifadelerini kullandı.