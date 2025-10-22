Okan Buruk'tan tepkilere yanıt! "İyi günde kötü günde"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okan Buruk, galibiyetin takımın oyun planına olan inancının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Okan Buruk (AA) İşte Buruk'un sözleri; "Yaptığımız planlar ve düşünceler rakiple eşleşti. İlk yarı çok daha diri ve agresiftik. İki gol attık, pozisyonlara girdik. Daha çok gol de bulabilirdik. İkinci yarı rakibin hamleleri ve bizim yorgunluğumuzla biraz daha oyun değişti. Maçın sonunda baktığımızda istediğimiz 3 puanı iyi bir oyunla aldık. Hücum istatistiklerimiz bir Şampiyonlar Ligi maçı için yüksek rakamlar."