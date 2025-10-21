PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray - Bodo Glimt maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasındaki 3. maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, ilk iki karşılaşmada bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Okan Buruk’un ekibi, sahasında kazanarak galibiyet sayısını ikiye çıkarmayı hedefliyor. Cimbom'u izlemek isteyen futbolseverler de araştırmada bulunarak bu heyecana ortak olma amacında. Peki, Galatasaray - Bodo Glimt maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray - Bodo Glimt maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk iki maçında 3 puan toplamış ve Liverpool galibiyetiyle moral bulmuştu. Aslan, bu kez de Norveç'in en dikkat çeken takımlarından Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Wilfried Singo (AA)Wilfried Singo (AA)

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA, dev karşılaşmada düdük çalacak hakemi açıkladı. Maçı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

GALATASARAY - BODO/GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

Gabriel Sara (AA)Gabriel Sara (AA)

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

18 Eylül | Eintracht Frankfurt – Galatasaray (Deplasman) – 22.00

30 Eylül | Galatasaray – Liverpool (Ev) – 22.00

22 Ekim | Galatasaray – Bodo/Glimt (Ev) – 19.45

5 Kasım | Ajax – Galatasaray (Deplasman) – 23.00

25 Kasım | Galatasaray – R. Union Saint-Gilloise (Ev) – 20.45

9 Aralık | AS Monaco – Galatasaray (Deplasman) – 23.00

21 Ocak | Galatasaray – Atletico Madrid (Ev) – 20.45

28 Ocak | Manchester City – Galatasaray (Deplasman) – 23.00

Okan Buruk Bodo Glimt 11ini netleştirdi! Galatasarayda forma o yıldızlarınOkan Buruk Bodo Glimt 11ini netleştirdi! Galatasarayda forma o yıldızların
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ilk durağı Kuveyt... Es Sabah ile görüştü: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart
İdefix
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
Türk Telekom
Trafikte makas atan ihtara uymayan yandı! Yüksek cezalar geliyor: Ne zaman yürürlüğe girecek?
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın tüm bileşenleri lağvolmalı! Terörsüz Türkiye uyarısı | İsrail yine soykırım peşinde | KKTC mesajı
Asgari ücret için 6 farklı oran masada: İlk adım atıldı kurul toplandı! Brüt ve net maaş ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...
Haddini aşmıştı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
İsrailliler 2 yıldır akın akın yurt dışına kaçıyor: Knesset raporu ortaya çıkardı
Oyunculuk anneden oğula... Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam’ın gizli yıldızı çıktı! Sibel Can'ın eski kayınvalidesi bakın kim
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü