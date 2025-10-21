Galatasaray - Bodo Glimt maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk iki maçında 3 puan toplamış ve Liverpool galibiyetiyle moral bulmuştu. Aslan, bu kez de Norveç'in en dikkat çeken takımlarından Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Bodo/Glimt arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
UEFA, dev karşılaşmada düdük çalacak hakemi açıkladı. Maçı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.