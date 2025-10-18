PODCAST CANLI YAYIN

18 Ekim maç listesi: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yayın bilgileri

Futbolseverler ekran başında yerini aldı ve günün maçlarını merakla bekliyor. 18 Ekim Cumartesi sahalarda Süper Lig’den Premier Lig’e, LaLiga’dan Serie A’ya kadar birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Beşiktaş, Galatasaray, Barcelona, Inter ve Bayern Münih gibi devler bu akşam sahaya çıkıyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi:
18 Ekim maç listesi: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yayın bilgileri

Cumartesi ekrana gelecek maçlar futbolseverlerin radarında. 18 Ekim Cumartesi sahalarda Süper Lig'den Premier Lig'e, LaLiga'dan Serie A'ya kadar birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Beşiktaş, Galatasaray, Barcelona, Inter ve Bayern Münih gibi devler bu akşam sahaya çıkıyor. İşte günün fikstürü...

(AA)(AA)

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

  1. 14:30 – Konyaspor vs Kocaelispor (beIN Sports 2)
  2. 17:00 – Beşiktaş vs Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
  3. 17:00 – Çaykur Rizespor vs Trabzonspor (beIN Sports 1)
  4. 20:00 – Başakşehir FK vs Galatasaray (beIN Sports 1)

(AA)(AA)

1. Lig

  1. 13:30 – Manisa FK vs Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 6)
  2. 13:30 – Van Spor FK vs Pendikspor (TRT Spor)
  3. 16:00 – Adana Demirspor vs Sakaryaspor (TRT Spor)
  4. 19:00 – Hatayspor vs Çorum FK (TRT Spor)

(AA)(AA)

İngiltere – Premier Lig

  1. 14:30 – Nottingham Forest vs Chelsea
  2. 17:00 – Manchester City vs Everton
  3. 17:00 – Sunderland vs Wolverhampton
  4. 17:00 – Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
  5. 17:00 – Burnley vs Leeds United
  6. 17:00 – Crystal Palace vs Bournemouth
  7. 19:30 – Fulham vs Arsenal

(AA)(AA)

İspanya – LaLiga

  1. 15:00 – Sevilla vs Mallorca
  2. 17:15 – Barcelona vs Girona
  3. 19:30 – Villarreal vs Real Betis
  4. 22:00 – Atletico Madrid vs Osasuna

İtalya – Serie A

  1. 16:00 – Pisa vs Hellas Verona
  2. 16:00 – Lecce vs Sassuolo
  3. 19:00 – Torino vs Napoli
  4. 21:45 – Roma vs Inter

(AA)(AA)

Fransa – Ligue 1

  1. 18:00 – Nice vs Lyon
  2. 20:00 – Angers vs Monaco
  3. 22:05 – Marsilya vs Le Havre

Almanya – Bundesliga

  1. 16:30 – Wolfsburg vs Stuttgart
  2. 16:30 – Heidenheim vs Werder Bremen
  3. 16:30 – Köln vs Augsburg
  4. 16:30 – RB Leipzig vs Hamburg
  5. 16:30 – Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
  6. 19:30 – Bayern Münih vs Borussia Dortmund
Galatasaray-Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? Galatasaray-Başakşehir maçı saat, hangi kanalda?Galatasaray-Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? Galatasaray-Başakşehir maçı saat, hangi kanalda?
Galatasaray-Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? Galatasaray-Başakşehir maçı saat, hangi kanalda?
Deplasmanda 3 puanlık vurgun! Konyaspor - Kocaelispor: 2-3 | MAÇ SONUCUDeplasmanda 3 puanlık vurgun! Konyaspor - Kocaelispor: 2-3 | MAÇ SONUCU
Deplasmanda 3 puanlık vurgun! Konyaspor - Kocaelispor: 2-3 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
İsrail'in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
İdefix
Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI
Gazze’de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! YSK kararını açıkladı
Rizespor - Trabzonspor | CANLI
Fenerbahçe'de "Yüksek" gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç'a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Yanağından makas aldı: Beni unut | Kulübün borcu belli oldu
Putin’in 5 bin kilometrelik Macaristan yolu! AB hava sahası kapalı: Hazar’dan Akdeniz’e Akdeniz’den Adriyatik’e
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aile bizim en güçlü kalemiz
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı
KKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Öğretmen Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olmuştu! Şok görüntüler: Hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı
CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı!
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye yüzde 19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 13 artış sinyali...
Yeni vergi düzenlemesinde neler var? Kira gelirine düzenleme... Kuyumcuya galeriye harç
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Aynadaki Yabancı'nın Emirhan’ı Onur Tuna bakın hangi oyuncuyla aşk yaşıyor!