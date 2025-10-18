18 Ekim maç listesi: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yayın bilgileri

Cumartesi ekrana gelecek maçlar futbolseverlerin radarında. 18 Ekim Cumartesi sahalarda Süper Lig'den Premier Lig'e, LaLiga'dan Serie A'ya kadar birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Beşiktaş, Galatasaray, Barcelona, Inter ve Bayern Münih gibi devler bu akşam sahaya çıkıyor. İşte günün fikstürü...
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
- 14:30 – Konyaspor vs Kocaelispor (beIN Sports 2)
- 17:00 – Beşiktaş vs Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
- 17:00 – Çaykur Rizespor vs Trabzonspor (beIN Sports 1)
- 20:00 – Başakşehir FK vs Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
- 13:30 – Manisa FK vs Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 6)
- 13:30 – Van Spor FK vs Pendikspor (TRT Spor)
- 16:00 – Adana Demirspor vs Sakaryaspor (TRT Spor)
- 19:00 – Hatayspor vs Çorum FK (TRT Spor)