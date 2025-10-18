İkinci devrede Pedrinho sahneye çıkarak penaltıdan skoru eşitledi. 63'te Habib Keita ve 71'de yeniden Tayfur Bingöl ağları bularak konuk takımın yeniden öne geçmesini sağladı. 77'de Adil Demirbağ'ın çizgiye inerek yaptığı ortaya kafa vuran Umut Nayir, farkın bire inmesini sağladı. Kalan sürede iki takımda fileleri havalandıramayınca maç 3-2 sona erdi.

Tayfur Bingöl'ün gol sevinci (AA)

Bu sonuçla Konyaspor 11 puanda kaldı ve gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Puanını 8'e yükselten Kocaelispor ise Alanyaspor'u konuk edecek.