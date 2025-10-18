PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. İki takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf, 3-2'lik skorla konuk takım oldu. Körfez temsilcisi bu sezon üst üste ikinci kez galibiyet sevinci yaşarken yıllar sonra ilk deplasman zaferini elde etti. İşte detaylar...

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 3-2 yendi.

Müsabakada gol perdesini 44. dakikada Tayfur Bingöl açtı. İlk yarı 1-0 yeşil siyahlı ekibin üstünlüğü ile bitti.

İkinci devrede Pedrinho sahneye çıkarak penaltıdan skoru eşitledi. 63'te Habib Keita ve 71'de yeniden Tayfur Bingöl ağları bularak konuk takımın yeniden öne geçmesini sağladı. 77'de Adil Demirbağ'ın çizgiye inerek yaptığı ortaya kafa vuran Umut Nayir, farkın bire inmesini sağladı. Kalan sürede iki takımda fileleri havalandıramayınca maç 3-2 sona erdi.

Tayfur Bingöl'ün gol sevinci (AA)Tayfur Bingöl'ün gol sevinci (AA)

Bu sonuçla Konyaspor 11 puanda kaldı ve gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Puanını 8'e yükselten Kocaelispor ise Alanyaspor'u konuk edecek.

