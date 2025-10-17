Jhon Duran'dan eleştirilere flaş cevap!





"YANITI SAHADA VERECEĞİM"



Kolombiyalı golcünün oldukça hırslı olduğu vurgulanırken, bir an önce formasına kavuşmak istediği de belirtildi. Duran'ın "Beni eleştirenlere yanıtı oynamaya başlayınca sahada vereceğim" dediği ileri sürüldü.