Edson Alvarez tamamen iyileşti!

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez, milli arada yüzde yüz hazır hale geldi.

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez, yaşadığı sakatlığın ardından tamamen iyileşti ve yeniden takıma tam kapasiteyle katıldı.

Eylül ayında Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu, uzun süren tedavi sürecinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Nice karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle sahalara dönmüştü.

Süper Lig'de ise Samsunspor maçında ilk 11'de görev yapan Alvarez, fiziksel açığını kapatmak için milli takım davetini geri çevirmiş ve bu süreçte İstanbul'da kalıp takımıyla birlikte özel antrenmanlar yapmıştı.


Milli arada yoğun bir tempoda çalışan tecrübeli orta saha oyuncusunun, artık tamamen hazır hale geldiği ve 90 dakika boyunca mücadele edebilecek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Meksikalı yıldız, bu sezon sarı-lacivertliler ile 3 maçta forma giydi.

