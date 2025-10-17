PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de kondisyon bilmecesi hala çözülemedi!

Kanarya’nın ilk 11’inde forma giyen 8 futbolcunun Portekiz kampında olmaması kafaları karıştırdı. Bu durum sosyal medyada, “Acaba Fenerbahçe’nin sorunu Portekiz kampı değil mi?” sorularını gündeme getirdi

Sezon başı Portekiz kampı üzerinden başlayan tartışmalar, ilk 11 tercihleriyle birlikte daha da büyüyor. Başkan Sadettin Saran'ın kondisyon eksikliğine dikkat çektiği son açıklamasının ardından gözler kadroya çevrildi.

Ancak ortaya çıkan tablo, futbol kamuoyunda büyük bir soru işareti doğurdu: "Kamp yapmayanlar ilk 11'de, yapanlar yedekte... Bu ne yaman çelişki?" Sakat Talisca ile birlikte sezonun flaş transferleri Ederson, Semedo, Skriniar, Alvarez, Nene, Asensio ve Kerem Portekiz kampına katılmadan sezona başladı. Ancak bu 8 isim şu anda Fenerbahçe'nin değişilmez ilk 11 oyuncuları arasında yer alıyor. Bu oyuncular kondisyon eksikliği yaşamıyor.

Çünkü sezonu eski takımlarında açtılar. Ancak kamp yetersizliği ve kondisyon üzerinden takımda bir başarısızlık algısı gündemde. Portekiz kampında yer alıp da ilk 11'de düzenli forma giyen yalnızca 4 isim var: En-Nesyri, Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Brown. Geriye kalan 11 oyuncu İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş ise ya rotasyonda kalıyor ya da maç kadrolarına giremiyor.

KAMPA KATILANLAR

İrfan Can E.
Tarık Çetin
Mert Müldür
Çağlar Söyüncü
Oosterwolde
Archie Brown
Levent Mercan
İsmail Yüksek
İrfan Can K.
Fred Santos
Szymanski
Oğuz Aydın
En-Nesyri
Cenk Tosun
Mert Hakan

KAMPA KATILMAYANLAR

Ederson
Skriniar
Semedo
Alvarez
Nene
Asensio
Kerem
Talisca

