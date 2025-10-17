Fenerbahçe'de kondisyon bilmecesi hala çözülemedi!

Fotoğraf, (takvim.com.tr)



Ancak ortaya çıkan tablo, futbol kamuoyunda büyük bir soru işareti doğurdu: "Kamp yapmayanlar ilk 11'de, yapanlar yedekte... Bu ne yaman çelişki?" Sakat Talisca ile birlikte sezonun flaş transferleri Ederson, Semedo, Skriniar, Alvarez, Nene, Asensio ve Kerem Portekiz kampına katılmadan sezona başladı. Ancak bu 8 isim şu anda Fenerbahçe'nin değişilmez ilk 11 oyuncuları arasında yer alıyor. Bu oyuncular kondisyon eksikliği yaşamıyor.



Çünkü sezonu eski takımlarında açtılar. Ancak kamp yetersizliği ve kondisyon üzerinden takımda bir başarısızlık algısı gündemde. Portekiz kampında yer alıp da ilk 11'de düzenli forma giyen yalnızca 4 isim var: En-Nesyri, Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Brown. Geriye kalan 11 oyuncu İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş ise ya rotasyonda kalıyor ya da maç kadrolarına giremiyor.