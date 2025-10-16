Fenerbahçe kombinelerini yeniden satışa sunuyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, stadın kapasitesi dikkate alınarak kısıtlı sayıda kombine bilet satışa çıkacak. Biletlerin satışı yalnızca online ortamda, www.passo.com.tr web sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden yapılacak.

Divan ve öğrenci tribünlerinde yer kalmadığı için bu bloklar satış dışında tutulacak.

Yeni satış dönemi yarın saat 11.00'de başlayacak. Kombine satın almak isteyen taraftarların, e-bilet kullanım süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolig kartına sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca kombine alabilmek için kulüp üyeliği (Divan Kurulu, kongre ya da temsilci üyelik) veya Fenerbahçe Taraftar Kartı zorunlu olacak.

Sarı-lacivertli kulüp, satışa açılacak kombine sayısının sınırlı olması nedeniyle her taraftarın yalnızca 1 adet kombine alabileceğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıkladığı fiyatlar şu şekilde;

Fenerium alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C Blok: 119 bin lira

Fenerium üst:

B Blok: 38 bin lira

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

Maraton alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C-G Blok: 119 bin lira

D-F Blok: 140 bin lira

Maraton üst:

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

E Blok: 64 bin 400 lira

Kale arkası: 20 bin 500 lira