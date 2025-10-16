PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe kombinelerini yeniden satışa sunuyor

Fenerbahçe Kulübü, 2025-2026 sezonu futbol kombineleriyle ilgili önemli bir duyuru yayımladı. Sarı-lacivertli yönetim, taraftarların yoğun ilgisi ve kulüp kararı doğrultusunda kombine biletlerin yeniden satışa sunulacağını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe kombinelerini yeniden satışa sunuyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, stadın kapasitesi dikkate alınarak kısıtlı sayıda kombine bilet satışa çıkacak. Biletlerin satışı yalnızca online ortamda, www.passo.com.tr web sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden yapılacak.

Divan ve öğrenci tribünlerinde yer kalmadığı için bu bloklar satış dışında tutulacak.

Yeni satış dönemi yarın saat 11.00'de başlayacak. Kombine satın almak isteyen taraftarların, e-bilet kullanım süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolig kartına sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca kombine alabilmek için kulüp üyeliği (Divan Kurulu, kongre ya da temsilci üyelik) veya Fenerbahçe Taraftar Kartı zorunlu olacak.

Sarı-lacivertli kulüp, satışa açılacak kombine sayısının sınırlı olması nedeniyle her taraftarın yalnızca 1 adet kombine alabileceğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıkladığı fiyatlar şu şekilde;

Fenerium alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C Blok: 119 bin lira

Fenerium üst:

B Blok: 38 bin lira

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

Maraton alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C-G Blok: 119 bin lira

D-F Blok: 140 bin lira

Maraton üst:

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

E Blok: 64 bin 400 lira

Kale arkası: 20 bin 500 lira

Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçeye istedi!Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçeye istedi!
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Türk Telekom
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Refah Sınır Kapısı muhtemelen pazar günü açılacak
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Trump, Putin’le görüştü: Zelenskiy buluşması öncesi dikkat çeken temas
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye'de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı
ABD'den düpedüz ırkçılık! Trump yönetiminden sadece beyazlara vize var
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında! Bilal Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
Bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Amaç enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamak
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı