Real Madrid Arda Güler'in kontratını uzatıyor!

Real Madrid'de bu sezon Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte adeta yeni bir döneme girildi. Takımın genç yıldızlarından Arda Güler, performansıyla hem taraftarların hem de teknik ekibin gözdesi haline geldi. İspanyol basınına göre Real Madrid yönetimi, milli futbolcunun form grafiği sonrası beklenen adımı attı ve yeni sözleşme planını devreye soktu.

Arda Güler (AA) Geçen sezon Carlo Ancelotti'nin yönetiminde sınırlı süre bulabilen Arda Güler, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte adeta parladı.

İspanyol teknik adamın genç oyuncuya duyduğu güven, 20 yaşındaki futbolcunun da özgüvenini artırdı. La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği istikrarlı performanslarla dikkat çeken Arda, Real Madrid'in hücum planlarında kilit rol üstlenmeye başladı. Xabi Alonso'nun taktik sisteminde hem 10 numara hem de kanat rollerinde görev alan milli yıldız, son haftalarda art arda gösterdiği performanslarla "vazgeçilmez" statüsüne yükseldi.