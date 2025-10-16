Real Madrid Arda Güler'in kontratını uzatıyor!

PODCAST CANLI YAYIN

Dünya devi Real Madrid'in formasını giyen Arda Güler, performansıyla büyülerken yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun da güvenini kazandı. İspanyol temsilcisi, milli futbolcunun sözleşmesini uzatmak adına masaya oturacak.

Real Madrid'de bu sezon Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte adeta yeni bir döneme girildi. Takımın genç yıldızlarından Arda Güler, performansıyla hem taraftarların hem de teknik ekibin gözdesi haline geldi. İspanyol basınına göre Real Madrid yönetimi, milli futbolcunun form grafiği sonrası beklenen adımı attı ve yeni sözleşme planını devreye soktu.

Geçen sezon Carlo Ancelotti'nin yönetiminde sınırlı süre bulabilen Arda Güler, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte adeta parladı.
İspanyol teknik adamın genç oyuncuya duyduğu güven, 20 yaşındaki futbolcunun da özgüvenini artırdı. La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği istikrarlı performanslarla dikkat çeken Arda, Real Madrid'in hücum planlarında kilit rol üstlenmeye başladı.

Xabi Alonso'nun taktik sisteminde hem 10 numara hem de kanat rollerinde görev alan milli yıldız, son haftalarda art arda gösterdiği performanslarla "vazgeçilmez" statüsüne yükseldi.

REAL MADRID YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in yükselen grafiğini ödüllendirme kararı aldı.
Kulüp, genç futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu ve maaş iyileştirmesi için görüşmelere başladı.

Haberde, Arda'nın mevcut sözleşmesinde yer alan maaşın yeni sezondan itibaren artırılacağı, ancak zam oranı ve net rakamların henüz açıklanmadığı belirtildi.

Real Madrid'in bu adımıyla, genç oyuncuya hem motivasyon sağlamak hem de kulübe uzun vadeli bağlılığını güçlendirmek istediği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR

Real Madrid, Arda Güler'i 2023 yazında Fenerbahçe'den transfer etmiş ve genç yıldızla 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. İlk sezonunda sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Arda, bu yıl gösterdiği çıkışla birlikte sözleşmesinin yeniden yapılandırılmasını sağladı.

Kulüp yetkililerinin, Arda Güler'in genç yaşına rağmen gösterdiği profesyonellikten ve disiplininden oldukça memnun oldukları öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİ DE RADARINDA

Arda Güler'in bu performansı sadece İspanya'da değil, Avrupa genelinde de yankı uyandırdı. İngiliz ve Alman kulüplerinin gözlemcilerinin genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtilirken, Real Madrid'in olası transfer tekliflerine kapıyı kapattığı ifade edildi.

