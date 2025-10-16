PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Terim Çekya yolunda! İstediği ücret ortaya çıktı

Çekya Milli Takımı’nda yaşanan teknik direktör değişikliği sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. Ivan Hasek’in görevine son veren Çekya Futbol Federasyonu, yeni teknik direktör arayışına hız verirken, gündeme gelen en dikkat çekici isim Fatih Terim oldu. Çek basını, tecrübeli Türk teknik adamın federasyonla masaya oturduğunu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiğini duyurdu.

Çekya'da yayın yapan iSport, federasyonun Hasek'in ayrılığının ardından teknik direktör arayışını hızlandırdığını ve ilk temasın Fatih Terim'le kurulduğunu yazdı.

Haberde, "Fatih Terim ile federasyon yetkilileri arasında görüşme gerçekleşti. Deneyimli hoca, Avrupa futboluna dönmeye sıcak bakıyor" ifadeleri yer aldı.

FATİH TERİM'İN TALEP ETTİĞİ ÜCRET BELLİ OLDU

Aynı habere göre Fatih Terim, Çekya Futbol Federasyonu'ndan aylık 100 bin euro (yıllık 1,2 milyon euro) maaş talep etti. Bu rakam, Çekya Futbol Federasyonu'nun önceki teknik direktör Ivan Hasek'e ödediği ücretin yaklaşık iki katına denk geliyor.

Federasyonun, bu ücretin bütçeyi zorlayacağını düşündüğü ve konuyu yönetim kurulunda detaylı olarak değerlendirmeye aldığı belirtildi.

FEDERASYONUN KARARI BEKLENİYOR

Çekya Futbol Federasyonu, Fatih Terim dışında birkaç alternatif ismi daha değerlendirse de, tecrübeli hocanın uluslararası deneyimi ve vizyonu nedeniyle güçlü bir aday konumunda olduğu ifade edildi.

Federasyonun nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Haberde, "Terim'in Avrupa futbolundaki itibarı, Çekya'yı büyük turnuvalarda yeniden ön plana taşıyabilecek düzeyde" yorumuna yer verildi.

FATİH TERİM AVRUPA'DA YENİDEN SAHNEYE ÇIKABİLİR

Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, kulüpte kısa bir dönem görev yaptıktan sonra ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adamın Avrupa'da milli takım düzeyinde çalışmaya sıcak baktığı ve yeni bir meydan okuma arayışında olduğu biliniyor.

ÇEKYA'DA HASEK DÖNEMİ SONA ERDİ

2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında elenen Çekya, son dönemde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ivan Hasek'le yollarını ayırmıştı.

Federasyonun hedefi, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde takımı yeniden yapılandırmak ve tecrübeli bir isme teslim etmek.

