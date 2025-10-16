Fatih Terim Çekya yolunda! İstediği ücret ortaya çıktı

Çekya 'da yayın yapan iSport, federasyonun Hasek'in ayrılığının ardından teknik direktör arayışını hızlandırdığını ve ilk temasın Fatih Terim 'le kurulduğunu yazdı.

Fatih Terim (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

FATİH TERİM'İN TALEP ETTİĞİ ÜCRET BELLİ OLDU

Aynı habere göre Fatih Terim, Çekya Futbol Federasyonu'ndan aylık 100 bin euro (yıllık 1,2 milyon euro) maaş talep etti. Bu rakam, Çekya Futbol Federasyonu'nun önceki teknik direktör Ivan Hasek'e ödediği ücretin yaklaşık iki katına denk geliyor.

Federasyonun, bu ücretin bütçeyi zorlayacağını düşündüğü ve konuyu yönetim kurulunda detaylı olarak değerlendirmeye aldığı belirtildi.