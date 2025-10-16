PODCAST CANLI YAYIN

Celtic'ten Gazze'ye 100 bin sterlinlik yardım eli

İskoçya temsilcisi Celtic Futbol Kulübü Vakfı, Gazze’deki insani krize sessiz kalmadı. Vakıf, bölgedeki acil gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’na (WFP) 100 bin sterlin bağışlandığını açıkladı.

Celtic Vakfı'ndan yapılan açıklamada, bağışın doğrudan Gazze'deki acil gıda yardımlarına yönlendirileceği belirtildi. WFP'nin dünya genelinde açlıkla mücadelede en büyük insani yardım kuruluşu olduğuna dikkat çekilerek, "Gazze'de açlık çeken binlerce insana destek olmayı amaçlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

GAZZE'DE KRİTİK DURUM

Yapılan açıklamada, Gazze'deki insani koşulların giderek kötüleştiği ve yaklaşık 640 bin kişinin kıtlık koşullarında yaşadığı vurgulandı. Ayrıca, bölgede 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu tahminine yer verildi.

WFP'nin son raporlarına göre, Gazze'de gıda tedarik zinciri neredeyse tamamen çökmüş durumda ve halkın büyük bir kısmı temel besin maddelerine erişemiyor.

