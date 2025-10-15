PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Spor Videoları
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan kadro dışı açıklaması
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 11:42
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran basın toplantısı düzenledi. Saran, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmalarının nedeniyle ilgili de konuştu. İşte o sözler...
Bunlar da Var
00:10
Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
14.10.2025
Salı
00:40
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
14.10.2025
Salı
02:31
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
14.10.2025
Salı
00:38
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada
14.10.2025
Salı
CANLI YAYIN