Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Fred kadro dışı kalmaktan son anda kurtuldu

Fotoğraf (AA) Fred'in de kadro dışı kalması planlandı. Ancak Tedesco, "Performansı kötü ancak, saygısızlığı olmadı" raporu verince yönetim kadro dışı kararı almaktan vazgeçti.

Fotoğraf (AA)



İKİ İSİM DE TAKİP EDİLECEK



Fred'in devre arasına kadar ortaya koyacağı performans Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek. Bir başka önemli gelişme ise takım kaptanı Mert Hakan'da yaşandı.



Yönetim, Mert Hakan Yandaş'ı bundan sonra saha dışı olaylarda başrol olmaması için uyardı. Sarı-Lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncuyu bundan sonra saha içi ve saha dışında izleyecek. Futbol dışı konularla gündeme gelirse ceza vermeyi düşünüyor.