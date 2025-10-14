Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol | CANLI

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de ikinci galibiyetini almak istiyor (AA)

İLK ÇEYREĞİ GERİDE BİTİRDİ

Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin, Bonzie Colson, Khem Birch, Devon Hall ve Mikael Jantunen gibi isimler skor yükünü paylaştı. Wilbekin ve Colson toplam 7 sayı üretirken, Fenerbahçe Beko'nun ilk çeyrekteki saha içi isabet oranı oldukça dikkat çekiciydi. Takım 2 sayılık atışlarda %70 (7/10), serbest atışlarda ise %85.7 (6/7) isabet oranı yakaladı.

Nicolo Melli'nin hem hücum hem savunmada gösterdiği katkı öne çıktı. İtalyan yıldız 3 ribaund ve 1 asistle oynarken, Mete Can Birsen ile Wade Baldwin de tempoyu yukarı taşıdı. Takım genelinde 20 sayı, 3 ribaund, 1 asist üreten Fenerbahçe Beko, savunmada da 7 faulle rakibine kolay sayı şansı tanımadı.

Rakip BC Dubai ise hücumda etkili bir görüntü çizdi. Dwayne Bacon, McKinley Wright, Filip Petrusev, Mfiondu Kabengele ve Klemen Prepelic önderliğinde 25 sayı bulan Dubai ekibi, özellikle dış atışlarda kusursuz oynadı.

BC Dubai üçlüklerde %100 (3/3), serbest atışlarda ise %85.7 (6/7) isabetle oynadı. Kabengele 8 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle takımının en dikkat çeken ismi oldu. Petrusev ve Prepelic de oyunun iki yönünde önemli katkı verdi.