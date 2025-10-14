PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın gol sevinci gündem oldu! Türkiye - Gürcistan maçında tebessüm ettiren anlar

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek büyük bir galibiyete imza attı. Tarihi gecede Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tribündeki yerini aldı ve Bizim Çocuklar’a destek verdi. Erdoğan'ın gol sevinci gündeme oturdu.

Kocaeli Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran taraftarlar arasında özel bir konuk da vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti. Stadyumda iki ülke liderinin dostane görüntüleri dikkat çekerken, Erdoğan'ın müsabaka boyunca maçı büyük bir heyecanla izlediği kameralara yansıdı.

Recep Tayyip Erdoğan (AA)Recep Tayyip Erdoğan (AA)

YUNUS AKGÜN'ÜN GOLÜ TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir futbol sergileyen A Milli Takım, Gürcistan savunmasını adeta dağıttı. Maçın 37. dakikasında Yunus Akgün'ün ağları havalandırdığı gol, Kocaeli Stadyumu'nda büyük bir coşku yarattı. Milli takım skoru 3-0'a taşırken, Başkan Erdoğan'ın bu gol sonrası ayağa kalkarak büyük bir sevinç yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kameralar, o sırada Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin şaşkın bakışlarını da kaydetti. Erdoğan'ın coşkulu sevinciyle Kavelaşvili'nin sakin yüz ifadesi yan yana ekrana gelince, o anlar geceye damga vurdu.

Recep Tayyip Erdoğan (AA)Recep Tayyip Erdoğan (AA)

BİZİM ÇOCUKLAR FIRTINA GİBİ ESTİ

Montella yönetimindeki A Milli Takım, maça adeta fırtına gibi başladı. Kenan Yıldız ve Merih Demiral'ın erken golleriyle öne geçen ay-yıldızlı ekip, Yunus Akgün'ün müthiş vuruşuyla ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyunu kontrol altında tutan milliler, karşılaşmayı 4-1 kazanarak puanını 9'a yükseltti ve gruptaki iddiasını perçinledi.

Recep Tayyip Erdoğan (AA)Recep Tayyip Erdoğan (AA)

KOCAELİ'DE TARİHİ ATMOSFER

Kocaeli Stadyumu, maç boyunca kırmızı-beyaza büründü.
Taraftarların açtığı dev Türk bayrakları ve "Bizim Çocuklar" tezahüratları geceye damga vurdu.
Tribünlerde sık sık "Reis Türkiye seninle" sloganları yükselirken, futbolcular da her golden sonra taraftarlara ve protokol tribününe yönelerek sevinçlerini paylaştı.

