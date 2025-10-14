Başkan Erdoğan'ın gol sevinci gündem oldu! Türkiye - Gürcistan maçında tebessüm ettiren anlar

Kocaeli Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran taraftarlar arasında özel bir konuk da vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti. Stadyumda iki ülke liderinin dostane görüntüleri dikkat çekerken, Erdoğan'ın müsabaka boyunca maçı büyük bir heyecanla izlediği kameralara yansıdı.

Recep Tayyip Erdoğan (AA) YUNUS AKGÜN'ÜN GOLÜ TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir futbol sergileyen A Milli Takım, Gürcistan savunmasını adeta dağıttı. Maçın 37. dakikasında Yunus Akgün'ün ağları havalandırdığı gol, Kocaeli Stadyumu'nda büyük bir coşku yarattı. Milli takım skoru 3-0'a taşırken, Başkan Erdoğan'ın bu gol sonrası ayağa kalkarak büyük bir sevinç yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Kameralar, o sırada Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin şaşkın bakışlarını da kaydetti. Erdoğan'ın coşkulu sevinciyle Kavelaşvili'nin sakin yüz ifadesi yan yana ekrana gelince, o anlar geceye damga vurdu.