Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de 5. hafta rüzgarı!

EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Alman ekibi geride kalan 4 karşılaşmada 2 galibiyet alarak orta sıralarda yer alırken, temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise 4 maçın yalnızca birinden zaferle ayrılabildi. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basket maçı canlı nereden izlenir?
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele 16 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Basketbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı S Sport ekranlarından ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı, şifreli yayınla izleyebilecek.