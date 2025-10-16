PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de 5. hafta rüzgarı!

EuroLeague 2025-26 sezonunun 5. haftasında heyecan İstanbul’da doruğa çıkıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Bayern Münih’i ağırlıyor. Avrupa sahnesinde daha önce 17 kez karşılaşan iki ekipten sarı-lacivertliler 14 kez parkeden galip ayrılarak rakibine üstünlük kurmuş durumda. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta? İşte maç bilgileri…

EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Alman ekibi geride kalan 4 karşılaşmada 2 galibiyet alarak orta sıralarda yer alırken, temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise 4 maçın yalnızca birinden zaferle ayrılabildi. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basket maçı canlı nereden izlenir?

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele 16 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 20.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Basketbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı S Sport ekranlarından ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı, şifreli yayınla izleyebilecek.

Geçtiğimiz hafta Dubai Basketbol karşısında sahasında 69-93'lük skorla mağlup olan Fenerbahçe Beko, dört maç sonunda bir galibiyette kaldı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin ve Bonzie Colson 12'şer, Devon Hall ise 10 sayıyla mücadele etti.

Konuk ekip Bayern Münih ise sezondaki dört maçın ikisini kazanmayı başardı. Alman temsilcisi, son olarak 14 Ekim Salı günü ağırladığı Emporio Armani Milan'ı 64-53'lük skorla mağlup etti. Bayern'de Vladimir Lucic 15, Andreas Obst 14 ve Kamar Baldwin 11 sayı kaydetti.


