PODCAST CANLI YAYIN

Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası mesajı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin Gürcistan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetinin ardından konuştu. İtalyan çalıştırıcı, Dünya Kupası'na gitmek istediklerini belirterek oyuncularına teşekkür etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası mesajı

Gürcistan'ı 4-1 yenerek puanını 9'a yükselten A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off için dev bir adım attı. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın sözleri

"İKİNCİ YARIYI DAHA AZ BEĞENDİM"
"Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli."

"1 PUAN MEMNUN EDİYOR ARTIK"
"Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

"İNANILMAZ BİR PERFORMANS"
"İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi."

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"
-A Milli Takım'da en fazla galibiyet alan teknik direktörlerden biri olması

Vincenzo Montella: "Bu bilgiyi geçen hafta öğrendim. Ben genelde istatistiklere sonradan bakmayı seviyorum, çok konsantre olmuyorum. Futbolcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalışkan bir grupla birlikteyiz. Kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Umarım elimizden geleni yaptıktan sonra oraya gideriz hep birlikte."

"DURAN TOPLARA ÇALIŞIYORUZ"
"Duran toplar konusunda çalışıyoruz. Hakan Balta hoca ile çok fazla kafa yoruyoruz. Futbolda kaliteli ayaklarınız olduğunuzda, kaliteli kafa topuna çıkan oyuncular olduğunda bunu başarmak insanı mutlu ediyor. Çalıştığımız bir konu. Modern futbolda artık duran toplardan da sonuca gidebiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir konu bizim için."

Bizim Çocuklardan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCUBizim Çocuklardan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
CANLI ANLATIM | Gazze anlaşmasında 2. aşama şimdi başlıyor! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı