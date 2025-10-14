Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası mesajı

Gürcistan'ı 4-1 yenerek puanını 9'a yükselten A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off için dev bir adım attı. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın sözleri

"İKİNCİ YARIYI DAHA AZ BEĞENDİM"

"Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli."

"1 PUAN MEMNUN EDİYOR ARTIK"

"Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

"İNANILMAZ BİR PERFORMANS"

"İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi."

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

-A Milli Takım'da en fazla galibiyet alan teknik direktörlerden biri olması



Vincenzo Montella: "Bu bilgiyi geçen hafta öğrendim. Ben genelde istatistiklere sonradan bakmayı seviyorum, çok konsantre olmuyorum. Futbolcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalışkan bir grupla birlikteyiz. Kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Umarım elimizden geleni yaptıktan sonra oraya gideriz hep birlikte."

"DURAN TOPLARA ÇALIŞIYORUZ"

"Duran toplar konusunda çalışıyoruz. Hakan Balta hoca ile çok fazla kafa yoruyoruz. Futbolda kaliteli ayaklarınız olduğunuzda, kaliteli kafa topuna çıkan oyuncular olduğunda bunu başarmak insanı mutlu ediyor. Çalıştığımız bir konu. Modern futbolda artık duran toplardan da sonuca gidebiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir konu bizim için."