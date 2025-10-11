PODCAST CANLI YAYIN

Real Madrid'in yıldızından Xabi Alonso'ya Arda Güler talebi

Real Madrid’de Jude Bellingham’ın sakatlığı döneminde ilk 11’in değişmez ismi haline gelen Arda Güler, İngiliz yıldızın sahalara dönmesiyle birlikte yeniden pozisyon değişikliği yaşadı. Bellingham’ın dönüşü sonrası Arda Güler sağ kanada kaydırılırken, bu tercih İspanya’da gündem oldu. Özellikle Real Madrid’li bir futbolcunun teknik direktör Xabi Alonso’ya bu konuda fikrini ilettiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
Real Madrid'in yıldızından Xabi Alonso'ya Arda Güler talebi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid orta sahasının kilit isimlerinden Aurelien Tchouameni, Arda Güler'in merkez orta sahada oynamasının takıma daha fazla katkı sağlayacağını düşündüğünü teknik direktör Alonso'ya iletti.

Haberde, Fransız oyuncunun Alonso'ya şu yönde bir değerlendirmede bulunduğu belirtilerek; "Arda orta sahada oynadığında takım daha dengeli, yaratıcı ve tempolu hale geliyor. Topa hükmetmemizi kolaylaştırıyor." dediği ifade edildi.

Aurelien Tchouameni (AFP)Aurelien Tchouameni (AFP)

ALONSO'NUN PLANI MERAK KONUSU

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso'nun, Arda Güler ve Jude Bellingham'ı aynı anda ilk 11'de nasıl kullanacağı büyük merak konusu.

İspanyol teknik adam daha önce yaptığı açıklamada, "Arda ve Bellingham aynı anda sahada olabilir. Önemli olan dengeyi ve doğru bağlantıyı kurmak," ifadelerini kullanmıştı.

Alonso'nun bu açıklamaları, önümüzdeki haftalarda Real Madrid'in oyun yapısında Bellingham-Arda ikilisinin birlikte sahaya çıkabileceği yönünde güçlü sinyaller olarak değerlendiriliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Aynadaki Yabancı
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!
Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: Türkiye Cumhuriyeti devleti burada kalacaktır | "Erdoğan sahip çıktı" mesajı
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç!
Sergen Yalçın gecelerde! Araçta kucak kucağa görüntüler | İşte futbolcuların çok konuşulan aşkları...
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
CHP Adanalıyı canından bezdirdi! Belediyenin toplayamadığı çöpler vatandaşı isyan ettirdi!
Resmen başladı! İşletmelerde zorunlu olacak: Fiyat etiketi...
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun
Cehennem Necati (Necati Arabacı) soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı: 3 eğlence mekanına çökmüş!
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!