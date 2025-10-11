Real Madrid'in yıldızından Xabi Alonso'ya Arda Güler talebi

Haberde, Fransız oyuncunun Alonso'ya şu yönde bir değerlendirmede bulunduğu belirtilerek; "Arda orta sahada oynadığında takım daha dengeli, yaratıcı ve tempolu hale geliyor. Topa hükmetmemizi kolaylaştırıyor." dediği ifade edildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid orta sahasının kilit isimlerinden Aurelien Tchouameni, Arda Güler 'in merkez orta sahada oynamasının takıma daha fazla katkı sağlayacağını düşündüğünü teknik direktör Alonso'ya iletti.

Aurelien Tchouameni (AFP)

ALONSO'NUN PLANI MERAK KONUSU

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso'nun, Arda Güler ve Jude Bellingham'ı aynı anda ilk 11'de nasıl kullanacağı büyük merak konusu.

İspanyol teknik adam daha önce yaptığı açıklamada, "Arda ve Bellingham aynı anda sahada olabilir. Önemli olan dengeyi ve doğru bağlantıyı kurmak," ifadelerini kullanmıştı.

Alonso'nun bu açıklamaları, önümüzdeki haftalarda Real Madrid'in oyun yapısında Bellingham-Arda ikilisinin birlikte sahaya çıkabileceği yönünde güçlü sinyaller olarak değerlendiriliyor.