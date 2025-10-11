PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş-İlbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Voleybol Sultanlar Ligi maç takvimi

Vodafone Sultanlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Ligde bu sezon yeniden yer alan Beşiktaş, ilk haftada sahasında İlbank’ı konuk edecek. Peki Beşiktaş-İlbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybolseverler, " Beşiktaşİlbank maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını merak ediyor. İşte Vodafone Sultanlar Ligi 1. hafta maç takvimi ve karşılaşmanın yayın bilgileri…

Beşiktaş-İlbank voleybol maçı ne zaman?

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş ile İlbank, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 12.00'de Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Beşiktaş GAİN ve TVF Voleybol TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2025-26 sezonu

