Vincenzo Montella Bulgaristan maçı öncesi karar aşamasında! Kim oynayacak?

İtalyan teknik adam, orta sahada 2'li mi yoksa 3'lü mü oynayacağına henüz karar veremedi. Deneyimli çalıştırıcının öncelikli planında Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek üçlüsü bulunuyor. Ancak Montella, Hakan'ın yanında yalnızca İsmail veya Orkun'dan birine yer verip sistemde sadeleşmeye de gidebilir.

Vincenzo Montella (AA) HÜCUM HATTINDA REKABET KIZIŞTI Ön alanda Montella'nın elinde ciddi alternatifler var. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler ve Can Uzun arasında yoğun bir forma rekabeti yaşanıyor. Barış Alper Yılmaz, kart cezası nedeniyle Bulgaristan maçında forma giyemeyecek ancak Gürcistan karşılaşmasında sahada olabilecek. Savunmada ise Montella'nın kafasındaki dörtlü büyük ölçüde netleşmiş durumda. Zeki Çelik – Merih Demiral – Abdülkerim Bardakcı – Ferdi Kadıoğlu dörtlüsü forma giyecek gibi görünüyor.