PODCAST CANLI YAYIN

Vincenzo Montella Bulgaristan maçı öncesi karar aşamasında! Kim oynayacak?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu maç öncesi hem kadro seçimi hem de oyun sistemi konusunda henüz son kararını vermedi.

Giriş Tarihi:
Vincenzo Montella Bulgaristan maçı öncesi karar aşamasında! Kim oynayacak?

İtalyan teknik adam, orta sahada 2'li mi yoksa 3'lü mü oynayacağına henüz karar veremedi. Deneyimli çalıştırıcının öncelikli planında Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek üçlüsü bulunuyor. Ancak Montella, Hakan'ın yanında yalnızca İsmail veya Orkun'dan birine yer verip sistemde sadeleşmeye de gidebilir.

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

HÜCUM HATTINDA REKABET KIZIŞTI

Ön alanda Montella'nın elinde ciddi alternatifler var. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler ve Can Uzun arasında yoğun bir forma rekabeti yaşanıyor. Barış Alper Yılmaz, kart cezası nedeniyle Bulgaristan maçında forma giyemeyecek ancak Gürcistan karşılaşmasında sahada olabilecek.

Savunmada ise Montella'nın kafasındaki dörtlü büyük ölçüde netleşmiş durumda. Zeki Çelik – Merih Demiral – Abdülkerim Bardakcı – Ferdi Kadıoğlu dörtlüsü forma giyecek gibi görünüyor.

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

DIŞ SAHADA TARİHİ ŞANSSIZLIK

Bulgaristan karşısında millilerimiz, gruptaki üçüncü maçına çıkacak. İlk iki maçta Gürcistan'ı yenip İspanya'ya farklı mağlup olan Türkiye, bu kez deplasmanda kazanarak moral bulmak istiyor.

İstatistiklere göre Ay-Yıldızlılar, dış sahada Bulgaristan karşısında tarih boyunca galibiyet elde edemedi. Türkiye, bu ülkeye karşı oynadığı 10 deplasman maçında 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Montella ve öğrencileri, bu kötü seriye son verip Bulgaristan deplasmanında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Hakan Çalhanoğlu milli takımda dalya peşindeHakan Çalhanoğlu milli takımda dalya peşinde
Hakan Çalhanoğlu milli takımda dalya peşinde

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | CANLI
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Takas Bank
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Borsa İstanbul
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Discord'da veri skandalı: Kimlikler çaldırıldı!
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Türk Telekom
Emek hırsızlığına 'Yazılımlı' müdahale! Komisyon Başkanı Elmas duyurdu: Dijital telif yasasında yeni dönem
İstanbul Avcılar'da silahlı saldırı: Scoterlı katilin kim olduğu ortaya çıktı!
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu