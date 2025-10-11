PODCAST CANLI YAYIN

Arda Güler Bulgaristan'ı mat etti!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan karşısında sahne aldı. Maça damgasını vuran isim ise genç yıldızımız Arda Güler oldu. Henüz maçın başlarında attığı klas golle tribünleri ayağa kaldıran milli futbolcu, hem skoru hem de oyunun ritmini değiştirdi.

Giriş Tarihi:
Arda Güler Bulgaristan'ı mat etti!

Mücadelenin 11. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun nefis ara pasına hareketlendi. Genç yıldız, topu zarif bir ilk dokunuşla kontrol ettikten sonra Bulgaristan savunmasının arasından adeta bir dans eder gibi süzülerek geçti. Kaleye çaprazdan mükemmel bir vuruş yapan Arda, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

TARAFTARLAR DESTEK VERDİ

Golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşayan Arda Güler, taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Sofya'daki Türk taraftarlar, genç yıldızın isme uzun süre tezahüratlarla destek verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Bulgaristan - Türkiye | CANLI
Aynadaki Yabancı
ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ismini anınca protesto edildi
Rize'de STK'lar ile buluşma | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Hedef Türkiye Yüzyılı: Dünyaya öncülük eden bir Türkiye var!
Fenerbahçe'den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek
Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: Türkiye Cumhuriyeti devleti burada kalacaktır | "Erdoğan sahip çıktı" mesajı
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç!
Sergen Yalçın gecelerde! Araçta kucak kucağa görüntüler | İşte futbolcuların çok konuşulan aşkları...
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!