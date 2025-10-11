Arda Güler Bulgaristan'ı mat etti!

Mücadelenin 11. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun nefis ara pasına hareketlendi. Genç yıldız, topu zarif bir ilk dokunuşla kontrol ettikten sonra Bulgaristan savunmasının arasından adeta bir dans eder gibi süzülerek geçti. Kaleye çaprazdan mükemmel bir vuruş yapan Arda, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.