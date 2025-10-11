Victor Osimhen ve Wilfried Ndidi'nin korku dolu anları!

Nijerya kafilesini taşıyan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra ön camında çatlak oluşması nedeniyle acil durum ilan etti.

Pilot, kabin ekibiyle yaptığı değerlendirme sonrası güvenlik prosedürlerini devreye sokarak uçağı en yakın uygun noktaya yönlendirdi.

Uçak, Angola'nın başkenti Luanda'daki havaalanına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

KAFİLEDE PANİK ANCAK DURUM İYİ

Yaşanan arıza anında uçakta kısa süreli panik yaşandığı bildirildi. Ancak Nijerya Futbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklamada "Tüm oyuncularımız ve teknik heyetimiz güvende. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kafiledeki futbolcuların, olay sonrası otelde dinlendiği ve moral motivasyonlarının iyi olduğu belirtildi.

YENİ UÇAK HAZIRLANDI

Nijerya Futbol Federasyonu yetkilileri, olayın ardından hızla harekete geçti. Federasyondan yapılan açıklamada, "Takımın yolculuğuna güvenli şekilde devam etmesi için yeni bir uçak temin edilmiştir. Gerekli teknik kontroller tamamlandıktan sonra kafile yeniden yola çıkacaktır" denildi.

VICTOR OSIMHEN VE NDIDI'DEN RAHATLATAN MESAJ

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda taraftarları rahatlattı.

Osimhen, "Tanrı bizi korudu. Herkes güvende, yolculuğumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ndidi ise "Kısa süreli korku yaşadık ama şimdi iyiyiz. Dualarınız için teşekkürler" mesajını paylaştı.