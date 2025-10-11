Antalyaspor Erol Bulut ile anlaştı

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00'te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

EN SON CARDIFF

50 yaşındaki teknik adam son olarak Cardiff'te çalışmış ve 58 karşılaşmada görev yapmıştı. Türkiye'de ise aynı şehrin diğer takımı olan Alanyaspor'da adından söz ettiren bir performans ortaya koymayı başarmıştı.