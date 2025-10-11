PODCAST CANLI YAYIN

Antalyaspor Erol Bulut ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılması sonrası yeni hocasını buldu. Kırmızı beyazlılar, Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalyaspor Erol Bulut ile anlaştı

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00'te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Erol Bulut ve Manolis Siopis (Takvim.com.tr)Erol Bulut ve Manolis Siopis (Takvim.com.tr)

EN SON CARDIFF

50 yaşındaki teknik adam son olarak Cardiff'te çalışmış ve 58 karşılaşmada görev yapmıştı. Türkiye'de ise aynı şehrin diğer takımı olan Alanyaspor'da adından söz ettiren bir performans ortaya koymayı başarmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Rize'de STK'lar ile buluşma | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Enflasyonla mücadele: Hedefimiz tek haneli rakamlara indirmek
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Aynadaki Yabancı
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek
Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: Türkiye Cumhuriyeti devleti burada kalacaktır | "Erdoğan sahip çıktı" mesajı
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç!
Sergen Yalçın gecelerde! Araçta kucak kucağa görüntüler | İşte futbolcuların çok konuşulan aşkları...
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
CHP Adanalıyı canından bezdirdi! Belediyenin toplayamadığı çöpler vatandaşı isyan ettirdi!
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!