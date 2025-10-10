PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco'nun "ilk 1 ay raporunu" TAKVİM ele geçirdi! Hem olumlu hem olumsuz notlar mevcut!

Fenerbahçe’nin başında ilk ayını dolduran İtalyan hocanın, Devin Özek ve yönetime sunduğu raporda 8 ve 9 numara pozisyonunda sorun yaşadıklarını net bir şekilde belirttiği öğrenildi. Tedesco’nun milli ara sonrası daha güçlü oyunla dönüş sözünü verdiği de belirlendi

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de teknik adamlık koltuğuna oturan Domenico Tedesco'nun ilk 1 ayıyla ilgili gözlemlerini bir rapor haline getirip sportif direktör Devin Özek ve yönetime sunduğu öğrenildi.

TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre raporda hem olumlu hem de olumsuz notlar var. Tedesco'nun futbolcularının kendisine yaklaşımından son derece memnun olduğu ve "Yeni oyuna ve sisteme karşı istekleri çok olumlu" dediği belirlendi.

Ancak Tedesco'nun orta saha rotasyonunda yaşanan sorunu da net şekilde dile getirdiği ve özellikle 8 numara için "Bu pozisyonda hem nitelik hem nicelik problemi var" dediği öğrenildi. Şu ana kadar 9 numara pozisyonunda da katkı alamadıklarını ifade eden İtalyan hocanın En Nesyri'den memnun olmadığı, Duran'ın sakatlık durumunu da "Can sıkıcı bir süreç" olarak nitelendirdiği belirtiliyor.

YOĞUN MESAİ HARCIYOR!
İtalyan hoca Domenico Tedesco'nun milli arayı iyi değerlendirip fiziksel ve taktiksel problemleri çözmek için yoğun mesai harcadığı gelen bilgiler arasında.

Tedesco, şimdiye kadar Fenerbahçe'nin başında 7 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alındı.

JHON DURAN BİLMECESİ
Duran'ın milli ara dönüşünde sahalarda yer alamaması durumunda flaş bir detay konuşuluyor.

Sezonun ilerleyen bölümlerinde takımın hücum hattında büyük rol oynaması beklenen Duran, yaşadığı sakatlık ya da diğer nedenlerle forma giyemezse ocak ayında ayrılık ihtimali masaya yatırılacak.

