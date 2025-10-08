Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk o yıldızları istedi

Mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray, kadrosunu genişletmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine üç oyuncunun adı liste başına yazıldı.
WILFRIED SINGO DEVLERİ PEŞİNE TAKTI
Galatasaray'da milli araya girilirken transfer gündemi yeniden ısınıyor. Süper Lig'de zirvede yer alan ve Şampiyonlar Ligi'nde de adından söz ettiren Sarı-Kırmızılılar'da, takıma olası ayrılıklar şimdiden konuşulmaya başlandı. Avrupa devlerinin radarına giren yıldız isimlerden biri de sezon başında kadroya katılan Wilfried Singo oldu.
PERFORMANSI SONRASI LİSTEDE
Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın sezon başında 30.7 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Fildişi Sahilli yıldız, İngiltere'de gündeme oturdu.
İngiliz basını, Premier Lig devi Liverpool'un Singo'yu takibe aldığını duyurdu. Haberde, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı alınan yenilginin ardından Liverpool'un teknik ekibinin Singo'yu detaylı biçimde analiz etmeye başladığı belirtildi.
RAPOR HAZIRLANDI
Kırmızılar'ın yanı sıra Everton, Bournemouth ve Brighton'ın da genç oyuncu hakkında rapor hazırladığı öne sürüldü. Liverpool scout ekibinin, önümüzdeki haftalarda Singo'nun Süper Lig ve Avrupa maçlarını canlı olarak izleyip kapsamlı bir performans raporu sunacağı ifade edildi.
GÜNDEM YİNE ADEMOLA LOOKMAN
Galatasaray, yaz transfer döneminde uzun süre peşinden koştuğu yıldız futbolcuyu ocak ayında yeniden kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk'un en çok istediği isimlerden biri olan Ademola Lookman, devre arasında Sarı-Kırmızılıların transfer listesinin zirvesinde yer alıyor. Yönetim, Nijeryalı futbolcu için Atalanta'ya resmi teklif hazırlığında.
OKAN BURUK KARARLI
Hem Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yaz aylarında alınamayan isimler için devre arasında yeniden hamle yapacak. Listenin en üst sırasında ise Atalanta forması giyen Ademola Lookman bulunuyor.
BARIŞ ALPER GİDERSE YERİNE GELECEK
Teknik ekibin raporuna göre, Lookman hem kanatlarda hem de forvet arkasında etkili olabilen, bitiriciliği yüksek ve patlayıcı özelliğiyle fark yaratabilecek bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Barış Alper Yılmaz'ın satılma ihtimaline karşılık düşünülen yıldız oyuncu, Galatasaray'ın ofans hattına çok yönlülük kazandıracak isim olarak görülüyor.
OSIMHEN FAKTÖRÜ BAŞ ROLDE
Galatasaray'ın yeni yıldızı Victor Osimhen'in de bu transferde devreye girmesi bekleniyor. Nijerya Milli Takımı'nda Lookman ile birlikte forma giyen Osimhen'in, yakın dostu olan yıldız futbolcuyu Galatasaray'a gelmeye ikna edebileceği belirtiliyor. Cim Bom yönetimi, bu güçlü bağdan faydalanarak transfer sürecini hızlandırmayı planlıyor.
OCAK AYINDA TEKLİF YAPILACAK
Kulübe yakın kaynaklara göre Sarı-Kırmızılılar, Atalanta'ya ocak ayında resmi teklif yapacak. Oyuncunun mevcut durumundan memnun olmayan Lookman'ın da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma sıcak baktığı ifade ediliyor.
BU SEZON İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI
Ademola Lookman, 20 yaşındayken Charlton altyapısından Everton'a 10 milyon euro karşılığında transfer oldu. Ardından Leipzig, genç yıldızı 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Almanya'da bir dönem Fulham ve Leicester City'ye kiralanan Lookman, 2022 yazında 11 milyon euro karşılığında Atalanta'ya imza attı.
İtalyan ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, 121 maçta 52 gol ve 25 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Hücum hattında sürati, dar alanda çabukluğu ve gol sezgisiyle ön plana çıkan Lookman, hem Serie A'da hem Avrupa kupalarında ses getiren bir performansa imza attı.
Bu sezon ise Atalanta'da beklediği süreleri alamayan yıldız oyuncu, devre arasında yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi, hem oyuncunun uygun maliyetine hem de tecrübesine güvenerek bu transferi sonuçlandırmak istiyor.
DİĞER YILDIZ LOYOLA
Galatasaray, hücum hattındaki transfer planlamasının yanı sıra orta sahada da önemli bir takviye için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Şili ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola yeniden gündeme alındı.
Sarı-Kırmızılı yönetim, ocak ayında yapılacak ara transfer döneminde 24 yaşındaki dinamik orta saha için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Daha önce de gündeme gelen Loyola transferi, bu kez daha kararlı bir biçimde masada olacak.
MÜCADELE GÜCÜ ETKİLİ
Felipe Loyola, mücadeleci yapısı, yüksek enerjisi ve oyunun iki yönünde de etkinliğiyle dikkat çekiyor. 1.80 boyundaki Şilili futbolcu, hem savunma katkısı hem de hücum bağlantılarında etkili bir rol üstleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un "Sahada savaşan, tempoyu hiç düşürmeyen bir orta saha istiyorum" sözleri, Loyola profilini birebir karşılıyor.
GARDI DEVREDE
Okan Buruk'un raporuyla harekete geçen Galatasaray yönetimi, oyuncunun kulübü Independiente ile temaslarını sıklaştırdı. Transfer operasyonu, Başkan Dursun Özbek'in görevlendirdiği yönetici Abdullah Kavukcu liderliğinde yürütülüyor. Menajer George Gardi'nin de sürece dahil olduğu öğrenildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKEN OLACAK
Galatasaray yönetimi, transfer stratejisini büyük ölçüde Şampiyonlar Ligi'ndeki duruma göre şekillendiriyor. Eğer Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'nde gruptan çıkmayı başarırsa, Başkan Dursun Özbek en az iki önemli takviye yapılması yönünde talimat verdi. Bu durumda Felipe Loyola transferi öncelikli hedef haline gelecek.
ORTA SAHA GÜÇLENECEK
Kış dönemine güçlü bir şekilde girmek isteyen Galatasaray, hem lig yarışında farkı açmak hem de Avrupa'da iddiasını sürdürmek için orta sahayı güçlendirmeyi planlıyor.
SKORER ORTA SAHA
Transfermarkt verilerine göre Felipe Loyola'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro seviyesinde. Şilili futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Bu durum, Galatasaray'ın transferde zorlu bir pazarlık süreciyle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.
Loyola, bu sezon 39 maçta 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyerek takımının en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi. Özellikle yüksek tempolu maçlarda gösterdiği dayanıklılık ve pas kalitesiyle dikkat çekiyor.
GÜNEY AMERİKA YATIRIMI SÜRÜYOR
Son yıllarda Güney Amerika pazarına yaptığı yatırımlarla büyük kazanç sağlayan Galatasaray, aynı stratejiyi sürdürmeyi planlıyor. Lucas Torreira, Davinson Sánchez ve Mauro Icardi gibi isimlerle elde edilen başarı, yönetimi yeniden bu pazara yönlendirdi. Felipe Loyola transferi de bu planın bir parçası olarak görülüyor.
SAVUNMAYA DA TAKVİYE
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılı yönetim, hem rotasyonu genişletmek hem de geleceğe yatırım yapmak için savunma hattına da genç bir takviye planlıyor.
ROTASYON HAMLESİ YAPILACAK
Galatasaray, sezonun ikinci yarısında hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye Kupası mücadeleleriyle yoğun bir fikstüre girecek. Bu nedenle teknik heyet, derinliği yüksek bir kadro kurmayı hedefliyor.
Savunma hattında Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson gibi önemli isimleri bulunan Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye dinamik bir alternatif eklemeyi planlıyor.
Yönetim, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Jonas Adjetey için ocak ayında resmi adımları atmaya hazırlanıyor.
ÜÇLÜ VE DÖRTLÜ SAVUNMADA OYNAYABİLİYOR
Basel altyapısından yetişen Jonas Adjetey, 2022 yılında A takıma yükselerek kısa sürede İsviçre Süper Ligi'nin dikkat çeken savunmacılarından biri haline geldi.
21 yaşındaki Ganalı futbolcu, bu sezon 9 resmi maçta forma giydi ve toplam 760 dakika sahada kaldı. Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla öne çıkan genç savunmacı, hem üçlü hem dörtlü savunma sistemlerinde görev alabiliyor.
Asıl mevkii stoper olan Adjetey, gerektiğinde sağ bekte de oynayabiliyor. Bu özelliğiyle Okan Buruk'un rotasyon planlamasına tam anlamıyla uyum sağlayabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.
1.88 metrelik boyuyla hava toplarında etkili olan genç savunmacı, topu oyuna sokma becerisiyle de dikkat çekiyor. Modern stoper profilinde değerlendirilen Adjetey, Galatasaray'ın savunmadan oyun kurma anlayışına uygun bir yapıya sahip.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Ganalı futbolcunun Basel ile olan sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar sürüyor. Kulübü genç yıldızı kolay kolay bırakmak istemese de, oyuncunun Türkiye'den gelen ilgiyi olumlu karşıladığı bildiriliyor.
Galatasaray'ın yaz döneminde yaptığı temaslar sırasında Adjetey'in Sarı-Kırmızılı forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu durum, ocak ayında yapılacak görüşmelerde Galatasaray'ın elini güçlendirecek.
Cimbom cephesi, oyuncunun transferinde erken davranarak Avrupa kulüplerinin devreye girmesini önlemeyi planlıyor. Yönetim, Basel ile resmi temas kurarak görüşmeleri kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.
DEĞERİ 8 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Jonas Adjetey'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro civarında. Henüz kariyerinde farklı bir kulüpte oynamayan Ganalı futbolcu, Basel formasıyla istikrarlı bir çıkış yakaladı. Özellikle 2023-2024 sezonunda sergilediği performans, birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.
Galatasaray yönetimi, genç yaşına rağmen yüksek potansiyel barındıran Adjetey'i "geleceğe yatırım" olarak görüyor. Okan Buruk'un da savunma hattına genç, atletik ve çok yönlü bir oyuncu ekleme isteği, bu transferde belirleyici rol oynuyor.
SINGO PROFİLİNDEN DEVAM
Galatasaray, geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun gösterdiği çıkıştan son derece memnun.
24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun savunma hattına kattığı enerji ve dayanıklılıktan etkilenen teknik ekip, benzer profilde bir oyuncu daha transfer etmeyi hedefliyor. Adjetey, tıpkı Singo gibi genç, atletik ve mücadele gücü yüksek bir savunmacı olarak dikkat çekiyor.
Sarı-Kırmızılı yönetim, bu transferle birlikte hem geleceğe yatırım yapmak hem de kadro derinliğini artırmak istiyor.