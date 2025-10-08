Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk o yıldızları istedi

Felipe Loyola, mücadeleci yapısı, yüksek enerjisi ve oyunun iki yönünde de etkinliğiyle dikkat çekiyor. 1.80 boyundaki Şilili futbolcu, hem savunma katkısı hem de hücum bağlantılarında etkili bir rol üstleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un "Sahada savaşan, tempoyu hiç düşürmeyen bir orta saha istiyorum" sözleri, Loyola profilini birebir karşılıyor.

Okan Buruk'un raporuyla harekete geçen Galatasaray yönetimi, oyuncunun kulübü Independiente ile temaslarını sıklaştırdı. Transfer operasyonu, Başkan Dursun Özbek'in görevlendirdiği yönetici Abdullah Kavukcu liderliğinde yürütülüyor. Menajer George Gardi'nin de sürece dahil olduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, transfer stratejisini büyük ölçüde Şampiyonlar Ligi'ndeki duruma göre şekillendiriyor. Eğer Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'nde gruptan çıkmayı başarırsa, Başkan Dursun Özbek en az iki önemli takviye yapılması yönünde talimat verdi. Bu durumda Felipe Loyola transferi öncelikli hedef haline gelecek.

Kış dönemine güçlü bir şekilde girmek isteyen Galatasaray , hem lig yarışında farkı açmak hem de Avrupa'da iddiasını sürdürmek için orta sahayı güçlendirmeyi planlıyor.

SKORER ORTA SAHA

Transfermarkt verilerine göre Felipe Loyola'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro seviyesinde. Şilili futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Bu durum, Galatasaray'ın transferde zorlu bir pazarlık süreciyle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

Loyola, bu sezon 39 maçta 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyerek takımının en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi. Özellikle yüksek tempolu maçlarda gösterdiği dayanıklılık ve pas kalitesiyle dikkat çekiyor.