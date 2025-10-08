Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

Eski başkan Ali Koç, sezon başında kurulan kadroyla ilgili iddialı açıklamalarda bulunmuş, "Bu takımı herkes şampiyon yapar." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Koç, "8 numara transferi eksik kaldı, ocakta yapacağız." diyerek orta saha ihtiyacını vurgulamıştı.
Sezon ilerledikçe, özellikle merkez orta sahada yaşanan dengesizlikler net biçimde ortaya çıktı. Yeni yönetim de bu bölgeye mutlaka takviye yapılması konusunda hemfikir.
İLK HEDEF: QUINTEN TIMBER
Fenerbahçe, transfer listesinde öncelikli olarak iki ismi belirledi. Listenin başında, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye rakip olan Feyenoord'un yıldızı Quinten Timber bulunuyor.
24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Feyenoord ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan Timber, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Oyun kurma becerisi, dinamizmi ve iki yönlü futboluyla dikkat çeken Timber, Tedesco'nun sistemine uygun bir profil olarak öne çıkıyor.
ALTERNATİF İSİM: VITALY JANELT
Orta saha için diğer aday ise Brentford forması giyen Alman futbolcu Vitaly Janelt. 27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekibinde bu sezon istediği kadar forma şansı bulamadı. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Janelt, Tedesco'nun Almanya döneminden yakından tanıdığı bir isim. Fenerbahçe kurmayları, tecrübeli orta sahanın uygun maliyetle transfer edilebileceğini düşünüyor.