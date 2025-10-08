Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

Youssef En-Nesyri (AA) FORVETE DÜNYA YILDIZI HAMLESİ Fenerbahçe, forvet hattında da köklü bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi. En-Nesyri ise performans istikrarını bir türlü yakalayamadı. Bu nedenle yönetim, dünya çapında bir golcü transferi için harekete geçti.

Dusan Vlahovic (AP) DUSAN VLAHOVİC GÜNDEMDE Sarı-lacivertlilerin hedefindeki yıldız isim, Juventus'un Sırp forveti Dusan Vlahovic.

24 yaşındaki golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çeken Vlahovic'in önceliği İngiltere olsa da, Fenerbahçe bu transferde pes etmeye niyetli değil. Başkan Sadettin Saran'ın, oyuncuyla bizzat görüşerek ikna turlarına başlayacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin, Sırp yıldız için cazip bir maaş ve prim paketi hazırladığı öne sürülüyor.