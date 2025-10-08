PODCAST CANLI YAYIN

Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine erken giriş yaptı. Sarı-lacivertli yönetim, sezonun ilk bölümünde yaşanan eksiklikleri gidermek için çalışmalarına hız verirken Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco aynı noktada buluştu: Takıma hem orta sahada hem de forvette takviye gerekiyor.

Eski başkan Ali Koç, sezon başında kurulan kadroyla ilgili iddialı açıklamalarda bulunmuş, "Bu takımı herkes şampiyon yapar." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Koç, "8 numara transferi eksik kaldı, ocakta yapacağız." diyerek orta saha ihtiyacını vurgulamıştı.

Sezon ilerledikçe, özellikle merkez orta sahada yaşanan dengesizlikler net biçimde ortaya çıktı. Yeni yönetim de bu bölgeye mutlaka takviye yapılması konusunda hemfikir.

Quinten Timber (EPA)Quinten Timber (EPA)

İLK HEDEF: QUINTEN TIMBER

Fenerbahçe, transfer listesinde öncelikli olarak iki ismi belirledi. Listenin başında, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye rakip olan Feyenoord'un yıldızı Quinten Timber bulunuyor.

24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Feyenoord ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan Timber, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Oyun kurma becerisi, dinamizmi ve iki yönlü futboluyla dikkat çeken Timber, Tedesco'nun sistemine uygun bir profil olarak öne çıkıyor.

Vitaly Janelt (REUTERS)Vitaly Janelt (REUTERS)

ALTERNATİF İSİM: VITALY JANELT

Orta saha için diğer aday ise Brentford forması giyen Alman futbolcu Vitaly Janelt. 27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekibinde bu sezon istediği kadar forma şansı bulamadı. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Janelt, Tedesco'nun Almanya döneminden yakından tanıdığı bir isim. Fenerbahçe kurmayları, tecrübeli orta sahanın uygun maliyetle transfer edilebileceğini düşünüyor.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

FORVETE DÜNYA YILDIZI HAMLESİ

Fenerbahçe, forvet hattında da köklü bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi. En-Nesyri ise performans istikrarını bir türlü yakalayamadı. Bu nedenle yönetim, dünya çapında bir golcü transferi için harekete geçti.

Dusan Vlahovic (AP)Dusan Vlahovic (AP)

DUSAN VLAHOVİC GÜNDEMDE

Sarı-lacivertlilerin hedefindeki yıldız isim, Juventus'un Sırp forveti Dusan Vlahovic.
24 yaşındaki golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çeken Vlahovic'in önceliği İngiltere olsa da, Fenerbahçe bu transferde pes etmeye niyetli değil.

Başkan Sadettin Saran'ın, oyuncuyla bizzat görüşerek ikna turlarına başlayacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin, Sırp yıldız için cazip bir maaş ve prim paketi hazırladığı öne sürülüyor.

Alexander Sörloth (EPA)Alexander Sörloth (EPA)

ALTERNATİF: ALEXANDER SÖRLOTH

Forvet hattındaki diğer aday ise Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim: Alexander Sörloth.
Atletico Madrid'de bu sezon düzenli süre bulamayan Norveçli golcü, 29 yaşında yeniden Süper Lig'e dönme ihtimaliyle gündemde.

Fenerbahçe scout ekibinin oyuncunun durumunu yakından izlediği öğrenildi. Sörloth, Trabzonspor formasıyla 2019-2020 sezonunda Süper Lig gol kralı olmuştu.

Sadettin Saran (AA)Sadettin Saran (AA)

FENERBAHÇE'DE TRANSFER PLANI NET

Başkan Sadettin Saran, devre arasında yapılacak transfer operasyonunu bizzat yönetecek. Yönetim, hem orta sahaya yaratıcı bir 8 numara hem de gol yollarında fark yaratacak bir forvet transferini bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Tedesco, kadro planlamasında bu iki takviyenin şampiyonluk yolunda belirleyici olacağını düşünüyor.

