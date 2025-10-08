Aslan 15 ligdeki performanslarla oluşturulan tabloda da ilk sırada yer almayı başardı! Süper Lig'in lideri Galatasaray son 20 maç performansıyla çok büyük fark yarattı!

Milli araya 3 ezeli rakibine toplam 20 puan fark atarak lider olarak giren Galatasaray, Süper Lig'deki müthiş performansını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın 15 büyük ligi üzerinden son 20 hafta baz alınarak yapılan puan durumunun da zirvesinde yer alıyor.



Avrupa’nın da zirvesinde (Takvim.com.tr)



İSPANYOL DEVLERİNİ GEÇTİ

Ligde son 20 maçından tam 17 galibiyet çıkaran ve yalnızca 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Cimbom tam 53 puan toplamayı başardı. Zirvenin takipçilerinin ise iki İspanyol devinin olması dikkatleri çekiyor. Real Madrid 52 puanla ikinci sırada, Barcelona ise 50 puanla 3. sırada yer alıyor. Hollanda ekibi Feyenoord ve İtalyan ekibi Roma da 50'şer puan ve averajla sıralanıyor. Almanya'dan Bayern Münih ve Portekiz'den Sporting son 20 haftada 49 puan toplarken, yine Portekiz'den Benfica 48, Hollanda'dan PSV ve Fransa'dan PSG ise 47 puan elde etti.



EN İYİ AVERAJ DA CİMBOM'DA

Puan tablosundaki dikkat çeken bir başka detay ise kalesinde son 20 maçta 11 gol gören Galatasaray'ın 8 gol yiyen Roma sonrası en iyi savunma performansı gösteren takım olması. Söz konusu süreçte rakip ağlara tam 52 gol bırakan ve en iyi averaja sahip ekip olan Cimbom; Bayern Münih, PSV ve Barcelona'nın ardından en golcü takımlar sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.

AVRUPA'NIN 15 LİGİ (SON 20 MAÇ)

